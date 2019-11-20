حل الفنان الصاعد معتز هشام، الذي جسد شخصية السلطان العثماني سليم الأول، في مسلسل "ممالك النار"، ضيفًا على الإعلامي شريف عامر، خلال حلقة اليوم، الثلاثاء، من برنامج "يحدث في مصر"، الذي يعرض عبر شاشة "MBC مصر".

وقال هشام، والذي يعتبر أحد أصغر نجوم "ممالك النار" الذي حقق نجاحا كبيرا منذ عرضه: "نفسي أدخل المعهد العالي للسينما، لكن والدتي مش موافقة"، ليقاطعه مقدم البرنامج، ممازحًا: "تحب أقولك قالت إيه؟! أنت ابتديت كويس في التمثيل وشقيت طريقك، خد شهادة تانية في التعليم وكمل الموهبة"، ليصفق له الفنان الصاعد، في إشارة إلى صحة توقعه.

وأضاف أنه يطمح بالدراسة في كلية التجارة، الشعبة الإنجليزية، إذا لم ينجح في إقناع والدته بالالتحاق بمعهد السينما، مشددًا على أنه مصر على احتراف التمثيل واستكمال حياته الفنية: "بحاول اللي جاي يكون مختلف أكتر عن اللي عملته، دور الشرير والمتهور والعصبي، بحاول أبعد قدر الإمكان".