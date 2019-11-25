أكد اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، أن جميع الطالبات المُصابات باختناق إثر تسرب الغاز من مصنع كيما أسوان القديم، تماثلن للشفاء وخرجن من المستشفيات، وذلك عقب توجيهه للمسؤولين باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة تداعيات تعرض 84 طالبة ومعلمة بمدرسة حسين مرسال الثانوية الفنية للبنات بمنطقة المحمودية باختناق رئوي.

وقال "إبراهيم" إن الإصابات جاءت نتيجة انتشار الأدخنة المنبعثة من مصنع كيما القديم، مؤكداً على أن جميع الحالات تماثلت للشفاء الكامل وتم خروجهم من مستشفى أسوان الجامعى وأيضاً مستشفى أسوان التخصصي بالصداقة الجديدة، موضحاً أنه فور وقوع حالات الاختناق تم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفيات، كما تم فتح غرفة عمليات متنقلة داخل هذه المستشفيات لمباشرة تقديم الخدمة العلاجية على أعلى مستوى.

وأوضح المحافظ على حرصه على التواجد شخصيا على رأس كافة المسؤولين المختصين للمساهمة في سرعة التعامل مع الموقف الطارئ وعودة الاطمئنان لأسر الطالبات والمعلمات.يذكر أن 84 طالبة ومعلمة أصيبت اليوم باختناق وتم نقلهن إلى مستشفيين بـ 18سيارة إسعاف، وجرى تقديم الرعاية الطبية لهن حتى خرجن من المستشفيين.