نظم قطاع السجون بوزارة الداخلية، ندوة تثقيفية، لأعضاء هيئة الشرطة من الضباط والأفراد والعاملين المدنيين بمنطقة سجون طرة، بحضور الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية.

وجاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية، الهادفة في أحد محاورها، إلى تنمية وتطوير الجوانب المعرفية والعلمية والثقافية، لدى أعضاء هيئة الشرطة.

وتحدث الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، عن أهمية الدور الذى يضطلع به رجال الشرطة، لتحقيق الأمن للمواطنين، وتثبيت دعائم الاستقرار، مؤكدًا أهمية رسالة الأمن، التي ترتكز على قضاء حوائج المواطنين، مشيرًا إلى أن قضاء حوائج المواطنين له فضل عظيم، وهو من أعظم أعمال البر.

وشدد المفتي، على أهمية التكاتف والتعاون بين كل أطياف المجتمع، لمساندة الجهود المبذولة لحفظ أمن الوطن، لافتًا إلى سماحة الدين الإسلامي ووسطيته، وأهمية التحلى بالفكر الواعي المستنير والانتماء الحقيقي للوطن.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية، على تطوير مهارات أعضاء هيئة الشرطة، المرتبطة بشكل وثيق بالجانب العملي، لمواكبة التغيرات والتطورات التي تطرأ على كل مجالات الحياة، بما يمكّنهم من آداء المهام الموكلة إليهم، بما يرسخ معطيات الأمن والاستقرار بربوع البلاد.