التقى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الإثنين، برلمان الطلاب الوافدين الدارسين بالأزهر الشريف، في دورته الجديدة.

وقال الإمام الأكبر، إن الأزهر يوفر الغطاء العلمي والثقافي للطلاب الوافدين، لمواجهة أي أفكار تتعارض مع وسطية المناهج الأزهرية ورسالتها السمحة، مشددا أهمية تفعيل الدور المنوط بالبرلمان وأعضائه، وأن تتشكل من بينهم لجان تختص بمتابعة شؤون الطلاب الوافدين.

وأكد أن الأزهر جامعة عالمية ذات رسالة سامية، مبينا أن رسالته أمانة في أعناقهم، ولابد أن يحافظوا عليها ويرتقوا بها، مضيفًا فضيلته أن الأزهر يعمل على زيادة عدد المنح المخصصة للطلاب الوافدين بما يخدم رسالته عالميا، مطالبا رئيس البرلمان الجديد وأعضائه ببذل المزيد من الجهود لتيسير العملية التعليمية لزملائهم من الوافدين.

من جهتهم، عبّر أعضاء برلمان الوافدين عن تقديرهم الكبير للإمام الأكبر وشكرهم له، لما يبذله من جهد كبير في خدمة الأزهر والإسلام، مبدين فخرهم بالانتماء للأزهر الشريف.

وفي نهاية اللقاء، استمع الإمام الأكبر لعدد من المشكلات التي تواجه الطلاب الوافدين بالأزهر الشريف، وأوصى المسؤولين بالعمل على حلها وتذليل كل العقبات التي تواجههم لتيسير العملية التعليمية عليهم.

جدير بالذكر، أن الإمام الأكبر يولي اهتماما خاصا بالطلاب الوافدين، باعتبارهم سفراء الأزهر في بلادهم، والمسؤولين عن نشر المنهج الأزهري الوسطي في العالم، حيث كان الإمام الأكبر صاحب المبادرة في إنشاء مركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، بهدف مساعدة الطلاب الوافدين على تلقي العلم الصحيح من مصادره الأصلية.

ويستقبل الأزهر الشريف أكثر من 32 ألف طالب وافد من 113 دولة حول العالم، يتمتعون بالعديد من المزايا كالإعفاء من الرسوم الدراسية والإقامة بمدن البعوث الإسلامية، ويجرى اختيار الطلاب الوافدين بناء على اختبارات ومقابلات في بلادهم، مع تأهيل المقبولين منهم في الأيام الأولي من قدومهم إلى مصر عبر إلحاقهم بمراكز الأزهر الشريف لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها.