أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، اليوم، عن حاجتها للتعاقد لشغل وظيفة "عامل حفر وتسليك وتطهير" بحسب الإعلان رقم 10 لسنة 2019

واشترطت الشركة بحسب بيان لها أن يكون المتقدم من الذكور فقط نظراً لطبيعة العمل، ومن المقيمين من 6 مراكز في الدقهلية، وهي المنصورة وميت غمر وأجا السنبلاوين بني عبيد – دكرنس" وألا يزيد السن في 1 / 1 / 2020 عن 30 عاماً، وأن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة "محو أمية أو ابتدائية أو إعدادية فقط".

وأكدت الشركة أن يكون المتقدم قد أدى الخدمة العسكرية لمدة 3 سنوات أو أعفي منها كونه الابن الوحيد فقط ، ويتعين في حالة الإعفاء تقديم إقرار موثق بالشهر العقاري بما يفيد عدم حصوله على أي مؤهلات أعلى من المؤهل المطلوب بالمسابقة.

ووضعت الشركة عددا من الشروط العامة منها: أن يقبل العمل طبقا لنظام ومواعيد العمل بالشركة، واجتياز الاختبارات التى يتم تحديدها بمعرفة الشركة، وأن يجتاز المتقدم اختبار الكشف الطبي بمعرفة الجهة الطبية التي تحددها الشركة، وأنه سوف يتم اختيار المتقدمين وفقاً لترتيب النتيجة النهائى وحسب الاحتياجات الفعلية للشركة ولائحة نظام العاملين بالشركة.