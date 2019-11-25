قال الدكتور ماجد جورج، رئيس المجلس التصديري للصناعات الدوائية، إن الصادرات المصرية على مستوى الأدوية شهدت تراجعًا كبيرًا، حيث قُدرت بنحو 250 مليون دولار عام 2016، لتصل إلى 230 مليون دولار في 2017، وأخيرًا 193 مليون دولار في 2018.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، خلال حلقة اليوم ببرنامج "صالة التحرير"، الذي يعرض عبر شاشة "صدى البلد"، أن هذا يرجع إلى اتجاه معظم الصادرات المصرية من الأدوية إلى الدول العربية، حيث تربط سعر الشراء بسعر الدواء في دولة المنشأ.

وتابع أن الدولة المصرية اتجهت لزيادة الصادرات الدوائية، عن طريق قارة أفريقيا، موضحًا أن سوق الدواء على مستوى الاستيراد في أفريقيا يقدر بنحو 16.5 مليار دولار، منها 650 مليون دولار من دول أفريقية منتجة للأدوية.

وأردف أن مصر تصدر بما قيمته 65 مليون دولار للدول الأفريقية، على مستوى الأدوية: "وهو رقم سيئ للغاية".