قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه من المهم أن يعي كل إعلامي أن مهمته تكمن في أن يقول قول واضح وصريح ويحاول التمسك بالشفافية وأن يكون صادقا مع نفسه، موضحًا أن الإعلام دائمًا الضحية والمتهم والذي يتحمل كافة الأوزار، وهذا لا يعني أن الإعلام بريء وبلغ غايته، ولكن الأمر الذي لا شك في أن مرحلة الفوضى الإعلامية قد انتهت.

وأضاف "مكرم"، خلال حواره في برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، مع الإعلامي نشأت الديهي، أنه قبل ذلك لم يكن هناك التزام بأي معايير مهنية أو أخلاقية، وكان ضيوف الحلقات يرفعون الأحذية لبعضهم على الهواء، مؤكدًا أن النظرة النقدية الغائبة وفقدن الدولة قدرتها على المتابعة كان سببا في هذه الفوضى.

وأشار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلى أن الآن هناك قدر من الحرية في وسائل الإعلام وإن كان لا يتسع لكافة الآراء وهناك فرجة واسعة تمكن كل من يريد التعبير عن رأيه من ذلك شريطة الالتزام بالمعايير المهنية، موضحًا أن الإعلاميين المصريين يعتبرون قدوة، وهناك مشاهد لا تنسى لهم، ومن الصعب تعليق الشماعة على غياب الخبرة، ولكن حالة الفوضى كانت تمنع ظهور الصورة على حقيقتها.

وتابع: "المشهد الإعلامي الآن أفضل كثيرًا، وإن كان لا زال ينقصنا شجاعة الرأي، والرأي والرأي الأخر".