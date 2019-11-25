أكد اللواء هشام السعيد، محافظ الغربية، استمرار حملات الموجة الـ 14 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، مشيراً إلى أن حصيلة الموجة في 9 أيام تمثلت في إزالة 1104 حالة تعدٍ، واسترداد 213 ألف و955 مترا مربعا.

ففي اليوم التاسع جرى إزالة 58 حالة تعدٍ، واسترداد 11 ألف و334 متر مربع بمركزي بسيون والمحلة الكبرى، حيث جرى إزالة 28 حالة تعدٍ بمركز بسيون على مساحة 3878 متر مربع، تمثلوا في 20 حالة تعدٍ على أملاك الري والصرف بمساحة 1905 متر مربع، و3 حالات تعدٍ على أملاك الآثار بمساحة 304 متر مربع، و5 حالات تعدٍ على أملاك الوحدات المحلية بمساحة 1669متر مربع.

كما جرى إزالة 30 حالة تعدٍ على مساحة 7456 متر مربع بالمحلة الكبرى، تمثلوا في 22 حالة تعدٍ على أملاك الري والصرف بمساحة 4932 متر مربع، و8 حالات تعدٍ على أملاك الأوقاف بمساحة 2524 متر مربع.

وفي هذا السياق؛ قدم محافظ الغربية الشكر للقائمين على تنفيذ أعمال الموجة 14، مطالباً إياهم ببذل مزيد من الجهد لإزالة كافة أشكال التعديات على أملاك الدولة وإسترداد حق الشعب.