بالصور.. جامعة طنطا تطلق قافلة طبية شاملة لـمدينة المحلة الكبرى

أطلقت جامعة طنطا، اليوم، قافلة طبية بيئية إرشادية شاملة، إلى مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بمدرسة المحلة الإعدادية حي أول بمنطقة أبو شاهين، تحت رعاية الدكتور مجدى سبع رئيس الجامعة، والدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ضمت كافة التخصصات، بهدف تقديم التوعية البيئية وتوقيع الكشف الطبي على أهالى القرى والعزب المجاورة لها، وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.

وقال الدكتور عماد عتمان، إن هذه هي القافلة الثانية التي تطلقها الجامعة خلال شهر واحد، مؤكدًا حرص الجامعة على تنظيم القوافل الطبية للمحافظات والقرى الأكثر احتياجًا، انطلاقًا من دورها ومسؤولياتها تجاه المجتمع لخدمة البسطاء والمحتاجين من المرضى، بالتعاون مع الجهات التنفيذية بمحافظة الغربية، ممثلة في مجلس مدينة المحلة ومديرية الشئون الصحية ومديرية التربية والتعليم ومديرية التضامن الاجتماعي ومديرية الطب البيطري، وجهاز شؤون البيئة، بوسط الدلتا، والهيئة العامة لتعليم الكبار.

شارك في القافلة، الدكتور أحمد ذكى الأستاذ المتفرغ بتربية طنطا، والدكتورة سحر هزاع وكيل طب طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أيمن ناجي أستاذ الطب الشرعي والسموم، والذي تحدث عن الخدمات الطبية التي تقدمها كلية الطب ومستشفى الطوارىء الجامعي بطنطا، وأرقام الطوارىء الخاصة بالسموم، والدكتور محمد غازي مدير عام مشروعات البيئة بالجامعة، وأحمد ماهر مدير عام خدمة المجتمع.