خصصت للنيابة رقما خاصا لتلقي مظالم وشكاوى المواطنين وحددت النيابة في إعلانها عن الخدمة الجديدة عن الخطوات المتبعة في تلقي الشكاوى والمظالم عبر تطبيق واتسآب.