قال المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، إن الجهد الذي بذلته إدارة النيابات بنشاط ملحوظ للإسراع في تنفيذ تعليمات النائب العام كان الغرض منه توفير المناخ اللازم لأداء الأعضاء رسالتهم، وهي ليست بهينة، "رسالة هي أمانة على عاتق كل واحد منا، وهي أن يلمس كل صاحب شكوى ومظلمة قرارا عادلا ناجزا من النيابة العامة، رسالتنا ألا نفرط في استخدام سلطاتنا، فلا حبس على الإطلاق، ولا إخلاء سبيل على الإطلاق، فالمسؤولية التي على عاتقنا أن نثبت للمجتمع أن في بلادنا نيابة عامة هي العمود الفقري للمجتمع".

وأضاف الصاوي، خلال منشور للصفحة الرسمية لمكتب النائب العام عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تضمن مقتطفات من تصريحاته خلال زيارته أعضاء نيابة استئناف قنا بالأقصر: "يسعدني أن تكون بداية زياراتي الميدانية إلى نيابة استئناف قنا، فأنا أعلم مردود تلك الزيارة لدى كل منا، النائب العام والأعضاء وسنرى هذا المردود على أرض الواقع خلال الفترة المقبلة".

وتابع: "تمتلكون سلطات تعرفونها لكن الأجمل أن نستخدم ما نملكه من سلطات على الوجه الأصح، لا أريد أن يتحدث الناس عن إنجازات النائب العام، بل أن يتحدثوا عن إنجازات النيابة العامة، فهناك من يستخدم ما يجري من أحداث بخبث لينال من بلادنا، وأنا مؤمن منذ أولي خطوات خطوتها بالنيابة العامة أن لها دورًا في إصلاح المجتمع، فهي الجهة التي لها تأثير فيه بأسرة وليس تأثيرا انضباطيا وحسب، بل لها ايضا في بعض الأحوال تأثير اقتصادي لو تأملنا".

وواصل: "في زيارة لأكاديمية fbi بالولايات المتحدة وهي من أقوى جهات التحقيق بالعالم كانوا يتباهون بقدراتهم، ولما أعلمتهم بكيفية الاستجواب والتحقيق في مصر ابنهروا بها، لماذا، لأن عقلياتنا المميزة في مصر تفوق أي عقلية في العالم، أهتم في كل لقاء بأبنائي من أعضاء النيابة العامة أن أدعوهم للتأمل في لفظ قاضي التحقيق المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية، تمعنوا وتفكروا فيه، حققوا وعيونكم عيون القاضي، حققوا وغايتكم الوصول إلى دليل يرقي بكم إلى الاطمئنان".

وأردف: "ما أطلبه من أعضاء النيابة العامة أن يهتم كل واحد منهم بالجهة التي ينتمي إليها، والتي يأمل الناس فيها أن تعيد للمجتمع توازنه، وسيعود هذا التوازن بأداء احترافي رفيع المستوى لأعضاء النيابة العامة، فسير القضايا والتحقيقات في مسارها الصحيح يولد شعورا بالراحة وشعورا برفع الظلم وأداء الحقوق، شعور نلمسه لدى الناس وفي تعليقاتهم".

واستطرد: "متفائل بكم، وسعيد أننا نعمل داخل الدولة المصرية التي نحبها وأرغب في تعزيز ثقة الشارع المصري بالنيابة العامة، أرغب أن يشير الناس إليكم أنكم رجال عدل وأصحاب دور في المجتمع، مكتبي مفتوح للجميع وأرحب بكل من لديه مقترح أو فكرة جديدة لصالح النيابة العامة".