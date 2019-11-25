كشفت الدكتورة هالة فؤاد، وزيرة البيئة، تفاصيل واقعة اختناق طالبات ومعلمات مدرسة حسين مرسال الثانوية الصناعية بأسوان، بسبب تسرب غاز من مصنع كيما، حيث ذكرت أن الواقعة حدثت، كون هناك وحدة تسمى وحدة حامض النيتريك داخل المصنع يجرى ضخ فيها كمية معينة في الأكسجين، ولكن حدث خلل في ضخ الأكسجين ما ذات كمية الانبعاثات.

وأضافت "فؤاد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "MBC مصر"، أن الانبعاثات ارتفعت بسبب قلة الاكسجين الذي جرى ضخه في الوحدة، كما أن اتجاه الرياح كان غريبًا هذه المرة، حيث أن حركة الرياح على مدى العام تتجه ناحية المنطقة الصحراوية، ولأول مرة يأتي على المنطقة السكنية.

وأشارت إلى أنه جرى الاتفاق مع وزارة قطاع الأعمال على غلق هذه الوحدة نهائيا في الوقت الحالي، وتشغيل وحدة واحدة فقط من أصل أربع وحدات، مع الالتزام الكامل بتوفير كمية الأكسجين اللازمة، فضلًا عن جود جهاز متنقل من قبل وزارة البيئة للإشراف على تلك الوحدات، وأنه سيجرى استبدال هذه الوحدات بوحدات متطورة، وهذا يحتاج إلى أموال عديدة.

وعن حالة المصابين، قالت: "المحافظ كان بيتابع وراح المستشفى وتأكدنا مع المحافظ أن كل الحالات خرجت بسلامة ومفيش ولا حالة موجودة في المستشفى".