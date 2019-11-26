تحقيقات حريق "مصنع القناطر": ماس كهربائي وراء الحادث

كشفت تحقيقات أجهزة الأمن بالقليوبية أن السبب الرئيسي في حريق مصنع بلاستيك بقرية عرب مهدي بأبوالغيط مركز القناطر، هو ماس كهربائي شب في كابل إحدى الماكينات ولم يستطع العمال السيطرة عليه، ما أدى لاحتراق المصنع بالكامل.

وذكر بيان صادر عن مديرية أمن القليوبية بورود بلاغ للأجهزة الأمنية بنشوب حريق بمصنع بلاستيك كائن بناحية عرب مهدى أبو الغيط بالقناطر.

وجرى الدفع بـ11 سيارة من القاهرة والجيزة والقليوبية والسيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده.

وبالفحص تبين نشوب الحريق بمصنع بلاستيك ملك "سيد م س" وأتت النيران على ماكينة الإنتاج الخاصة بتصنيع الخرز البلاستيك وكذا المواد الخام المستخدمة في التصنيع و5 ماكينات خطوط إنتاج و3 خلاطات ولم ينتج عن الحريق ثمة إصابات أو خسائر بالأرواح.

بسؤال مالك المصنع و2 من عمال المصنع أيد الأول مضمون ما أسفر عنه الفحص وأقر بنشوب الحريق حال تشغيل خط الإنتاج واشتعال كابل الكهرباء، ما أدى لحدوث ماس كهربائي لم يتمكن العمال من إخماده وردد الثاني والثالث ذات المضمون ولم يشتبهوا في ذلك جنائياً.

جرى التحفظ على مكان الحريق وأخطر قسم الأدلة الجنائية لاتخاذ شئونه، فيما أمر المستشار محمد فايد رئيس نيابة مركز القناطر الخيرية، بانتداب الأدلة الجنائية لفحص الحريق لتحديد نقطة بداية الحريق وكيفية حدوثة وعما إذا تم استعمال مواد معجلة على الاشتعال من عدمه وعما إذا كان هناك شبهة جنائية في الحريق من عدمه بإشراف المستشار محمد حته المحامى العام لنيابات جنوب القليوبية.

وكشفت التحقيقات الأولية أن الخسائر الأولية تصل إلى 20 مليون جنيه.

وكان الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، قد توجه إلى موقع الحريق فور علمه بالحادث، حيث تبين نشوب حريق في مصنع بلاستيك بجوار محطة الكافيتريا بعرب مهدي بجوار الترعة بقرية أبو الغيط التابعة لمجلس مدينة القناطر، حيث أمر على الفور بسرعة تحرك الأجهزة التنفيذية إلى مكان البلاغ وأمر بالدفع بـ11 سيارة حماية مدنية (إطفاء) بقيادة مدير إدارة الحماية المدنية واللواء ضياء الدين عبد الحميد رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية.

رافق المحافظ خلال تواجده في مكان الواقعة اللواء طارق عجيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، وقيادات مركز شرطة القناطر الخيرية، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد لمحافظة القليوبية.

تبين من المعاينة الأولية أن المصنع على مساحة ألف متر تقريبا وبجوار مخزن أخشاب، ومنزل من ثلاثة طوابق، واحترق الطابقان الثاني والثالث بمحتوياتهما دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح وجرى الدفع بسيارتي إطفاء لموقع الحريق للملاحظة والتبريد.