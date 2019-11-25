السيطرة على حريق "مصنع القناطر".. وخسائر مبدئية تصل لـ 20 مليون جنيه

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق مصنع البلاستيك والزيوت بـ"عرب أبوالغيط" بمركز القناطر الخيرية، حيث جرى الدفع بـ 7 سيارات إطفاء، نجحت في إخماد الحريق، ومنع امتداده للمناطق المجاورة.

وانتقل الدكتور علاء مرزوق، محافظ القليوبية، واللواء طارق عجيز، مدير الأمن، واللواء ضياء عبد الحميد، رئيس مدينة القناطر، لمكان الحريق، لمتابعة توابع الحريق وجهود الإطفاء، حيث بدأت عملية التبريد للحريق، وقدرت الخسائر المبدئية بـ 20 مليون جنيه قيمة مبني المصنع الذي إنهار جراء الحريق والمنتجات والمواد الخام والماكينات بداخله

وأوضحت المعاينة الأولية التي أجراها مجلس مدينة القناطر الخيرية، بحضور مختار شداد، نائب رئيس المدينة، ونقراشي عبد العظيم، أن المصنع يقع على مساحة 1000 متر، مكون من طابق واحد ومرخص مِلك مواطن يدعى السيد همام، والمصنع بجواره مصنع مواد غذائية، ولا يوجد إصابات بشرية جراء الحريق.

كما كشفت المعاينة أن المصنع مرخص من قبل وزارة الصناعة، ويرجح أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي.