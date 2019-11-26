تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المختلفة على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ24 ساعة الماضية، والتي جاءت كالتالي:

التفاصيل الكاملة لرحلات قطار الشباب إلى الأقصر وأسوان.. إليك الشروط

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فتح باب الاشتراك برحلة قطار الشباب لمدينتي الأقصر وأسوان، لعدد200 شاب و200 فتاة، خلال الفترة من 6 حتى 13 ديسمبر المقبل.

البرلمان يستعد للانتهاء من قوانين "الجمارك والمشروعات الصغيرة والإيداع والقيد"

أجندة تشريعية مزدحمة على أجندة مجلس النواب، خلال دور الانعقاد الحالى لدعم الحكومة فى إجراءات استكمال الإصلاح الاقتصادى، أبرزها قوانين الجمارك والإجراءات الضريبية الموحد، والمشروعات الصغيرة، فيما تنظر اللجان الاقتصادية إحالة الحكومة مشروع قانون البنك المركزى الجديد خلال الأيام المقبلة.

"بنتحرج ننطقها".. قرى الدقهلية تتمرد على أسمائها

ظهرت تحركات داخل بعض القري في محافظة الدقهلية الرافضة، لأسماء تلك القري والتي يتسبب بعضها في إحراج لسكانها، ووصل الأمر بالبعض لاستخدام أسماء القرى المجاورة، في تعريف نفسه للآخرين حرجا من اسم قريته، وجدد البعض مطالبهم بتغيير اسم محافظة الدقهلية إلى المنصورة، وهو ما سبق ونادى به الأديب الراحل أنيس منصور.

تأجيل إطلاق "طيبة 1" بسبب الظروف الجوية

أعلنت شركة آريان سبيس الفرنسية، المسؤولة عن إطلاق القمر الاصطناعي المصري الأول للاتصالات "طيبة 1" عن تأجيل إطلاق القمر لمدة 24 ساعة بسبب سوء الأحوال الجوية في قاعدة إطلاقه في أمريكا الجنوبية.

الحكومة تقرر تطوير "الصناعات الغذائية" وتتحرك لضبط "سوق المقاولات"

بدأت الحكومة، ممثلةً فى وزارة الإسكان، تنفيذ خطوات جادة لتطوير بعض الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، وإعادة هيكلتها والاستفادة من أصولها، وكذا تفعيل دور لجنة حصر وتقييم شركات المقاولات، بهدف تعزيز المنافسة بينها، والالتزام بمواعيد التنفيذ والتسليم فى المشروعات القومية.

بنسبة 5% سنويا.. عمومية "المحامين" توافق على زيادة المعاش

انتهت أعمال التصويت في الجمعية العمومية للمحامين، والتي عقدت اليوم، منذ التاسعة صباحًا، وحتى الخامسة مساءً، للتصويت على الميزانية، وزيادة المعاشات، والتجديد لمراقب الحسابات.

بالفيديو.. السيسي يوجه بتكثيف العمل مع "إيني" والالتزام بتنمية حقول الغاز

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لشركة "إيني" الإيطالية للبترول، بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وعدد من مسؤولي الشركة.

"الشياطين لا تسكن الخرابات".. 400 عمل سحر مدفون بمقابر قرية مصرية

عرضت الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc" تقريرًا عن اكتشاف 400 عمل سحر مدفون في مقابر أحد القرى.

في ليلة تألق الحاوي.. الأهلي يمتع برباعية نظيفة بشباك الجونة (فيديو)

قاد وليد سليمان، الأهلي، لانتزاع صدارة الدوري برباعية نظيفة في شباك الجونة خلال المباراة التي جمعتهما بملعب الأخير ضمن مباراة مؤجلة من الأسبوع الخامس بالدوري.

الزمالك يتلقى الهزيمة الأولى في الدوري بثنائية إنبي (فيديو)

خسر فريق الزمالك أمام فريق إنبي 1-2 في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة السادسة من عمر الدوري الممتاز، على أرض إنبي في ملعب السلام، في مباراة شهدت إثارة ومتعة بين الطرفين.