تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المختلفة على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ24 ساعة الماضية، والتي جاءت كالتالي:

وكالة الفضاء المصرية: إطلاق القمر الصناعي "طيبة 1" اليوم 11 مساء

قال الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إن القمر الصناعي المصري "طيبة 1" سيتم إطلاقه، اليوم، الساعة 11.08 مساء: "هيتم البدء في إطلاقه وممكن الإطلاق ده يتأخر نص ساعة أو ساعة بالكتير".

السيسي يوجه بمواصلة جهود التنمية الشاملة في شبة جزيرة سيناء

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، ووزير الموارد المائية والري، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحافظ شمال سيناء، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، ومدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس جهاز تنمية شبه جزيرة سيناء، ومدير المركز الوطني للتخطيط واستخدامات أراضي الدولة، ورئيس المكتب الاستشاري لشركة دار الهندسة.

65 جنيها.. سعر تذكرة حديقة الحيوان الثلاثاء من كل أسبوع

قال الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان إنه تم تخصيص يوم الثلاثاء من كل أسبوع لفتح الحديقة أمام الزائرين من المجموعات التي ترغب في زيارتها خلال هذا اليوم وهو المخصص للإجازة الأسبوعية للحديقة.

توابع وفاة شهد.. رسالة من النيابة للآباء والمجتمع: ارحموا مرضى الوسواس

وجهت النيابة العامة رسالة لكل أولياء الأمور، على خلفية إعلانها تفاصيل وفاة الطالبة شهد والتي أكدت التحقيقات انتحارها جراء معاناتها من مرض الوسواس القهري.

عاشرني عامين بحجة علاج ابني.. اعترافات قاتلة دجال الهرم

انتهت حكاية عامين من العلاقة غير الشرعية التي جمعت بين "تاجر قماش"، و"رانيا"، داخل شقة بسيطة في أحد عمارات الطالبية، بقطع رأس الأول.

مصرع شخص وإصابة 16 بينهم 5 أطفال في انقلاب ميكروباص بالمنيا

لقي، مساء الأحد، شخص مصرعه وأصيب 16 آخرين بينهم 5 أطفال، نتيجة انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة المنيا.

العثور على جثة الشاب المختفي داخل منزل الآثار في طنطا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية من العثور على جثة الشاب "نادر رضا"، والذي اختفى داخل منزل الآثار بطنطا، في منطقة القرشي، التابعة إلى قسم ثان طنطا، وفقا لمصدر أمني مسؤول بمديرية أمن الغربية.

قبل العاصفة الترابية.. تحذيرات ونصائح مهمة من الأرصاد لمرضى الصدر

من المتوقع أن يشهد يومي الإثنين والثلاثاء رياح مثيرة للرمال والأتربة، بالإضافة إلى فرص سقوط الأمطار، ومن المقرر أن تقل معها الرؤية، بالإضافة إلى تأثر الجهاز التنفسي لدى مرضى الحساسية، ولذلك يفضل اصطحابهم للكمامة حتى لا يصابون بالحساسية، بحسب ما قالته الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية.

أسابيع من الغموض والجدل.. القصة الكاملة لانتحار الطالبة شهد كمال

عقب أسابيع قليلة من حالة الغموض التي ارتبطت بواقعة وفاة شهد كمال، التي عرفت إعلاميًا بـ"الطالبة شهد"، بعدما جرى العثور على جثتها في مياه نهر النيل، وتحديدًا بالقرب من كورنيش النيل، أوضحت النيابة العامة بأن الحالة النفسية التي عانت منها الطالبة الجامعية وإصابتها بالوسواس القهري كان وراء إقدامها على الانتحار.

أسفرت قرعة دور الـ32 لبطولة كأس مصر، عن وقوع الأهلي في مواجهة أمام بني سويف، وفي طريقهما مواجهات إنبي مع الترسانة، الإنتاج مع أبوقير للأسمدة، حرس الحدود مع بتروجت، والاتحاد مع النصر، أسوان مع طنطا، المقاولون مع الجزيرة بمطروح، المصري مع قنا.

استقرت اللجنة الخماسية المؤقتة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، على مخاطبة إدارة نادى ليفربول الإنجليزى، من أجل الحصول على موافقتهم بشأن مشاركة محمد صلاح نجم الفريق للمشاركة مع المنتخب الأولمبى فى أولمبياد طوكيو 2020.