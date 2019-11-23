أخبار متفوتكش.. "الأولمبي" يتوج ببطولة أفريقيا وتأجيل إطلاق "طيبة 1"

تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المختلفة على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ24 ساعة الماضية، والتي جاءت كالتالي:

شكر للرئيس وتحمس للعمل.. أول تعليق من غادة والي على اختيارها للمنصب الأممي

قالت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، إن اختيارها لمنصب المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة UNODC، والمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة في فيينا UNOV، يعكس التقدير الدولي للدور المصري في الساحة الدولية.

معتدل نهارا بارد ليلا.. "الأرصاد" تعلن توقعات طقس اليوم

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليم طقس معتدل على جميع الأنحاء، بارد ليلا، وأن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس.

"الوزراء" ينفي اختلاط مياه الشرب بالصرف الصحي ببعض المحافظات

ترددت في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن اختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الصحي ببعض محافظات الجمهورية.

بالفيديو.. في عيد استقلاله.. احتراق رمز الاحتجاج الشعبي في لبنان

استيقظ المتظاهرون اللبنانيون صباح أمس، والذي يوافق عيد استقلال البلاد، على إقدام مجهول على حرق مجسم لقبضة عملاقة في وسط بيروت يعدّ "رمز الثورة" منذ انطلاق الحراك الشعبي في 17 أكتوبر الماضي.

تقرر تأجيل إطلاق القمر الصناعي المصري الأول للاتصالات "طيبة -1" الذي سيتم إطلاقه بواسطة شركة "آريان سبيس" الفرنسية على صاروخ الإطلاق آريان-5 من قاعدة الإطلاق بمدينة " كورو" بإقليم "جويانا الفرنسي" بأمريكا الجنوبية، لأسباب فنية.

عملوها الأبطال.. منتخب مصر يتوج بلقب أمم أفريقيا تحت 23 عاما لأول مرة في التاريخ (فيديو)

انتهت مباراة مصر وكوت ديفوار بفوز الفراعنة بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد القاهرة الدولي في نهائي أمم أفريقيا تحت 23 عاما، ليتوج المنتخب الوطني بالبطولة لأول مرة في التاريخ، بعد اللجوء للأوقات الإضافية.

قال له "شوف شغلك".. المؤبد لموظف قتل مديره طعنا بالسكين

أدين رجل من ولاية كاليفورنيا الأمريكية بجريمة قتل من الدرجة الأولى، يوم الثلاثاء الماضي، إذ طعن رئيسه في العمل حتى الموت العام الماضي.

مخدرات وكلابشات وكرابيج.. شبكة آداب تستقطب الزبائن لـ "فيلا الفرفشة"

"فيلا الفرفشة".. عنوان "جروب" تعارف على موقع التواصل الاجتماعي "واتس آب"، بات بمثابة وسيلة للتعارف بين أعضاء شبكة لممارسة "الدعارة والشذوذ" داخل فيلا في القاهرة الجديدة.