ضرب زلزال شدته 6.4 درجات ألبانيا، فجر الثلاثاء، مما تسبب بحالات هلع في تيرانا ومدينة دوريس الساحلية حيث انهار مبنى فندق من ثلاث طبقات، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الألبانية.

وذكرت مراسلة لوكالة فرانس برس أن الزلزال وقع عند الساعة 03:54 بتوقيت القاهرة، مثيرا حالة من الهلع لدى سكان العاصمة تيرانا الذين نزلوا إلى الشوارع.

وأعلنت السلطات الألبانية مقتل أربعة أشخاص وإصابة 150 شخصا بجروح طفيفة في الزلزال القوي الذي ضرب البلاد .

وقالت وزارة الدفاع إن رجلا قتل عندما ألقى بنفسه من مبنى في بلدة كوربين بينما جرى انتشال جثث ثلاثة آخرين من تحت أنقاض في تومان بشمال تيرانا وفي مدينة دوريس الساحلية. وذكرت وزيرة الصحة الألبانية أوغيرتا ماناستيرليو أن 150 شخصا على الأقل حضروا إلى المستشفيات لإصابتهم بجروح طفيفة.

وأوضحت ناطقة باسم وزارة الدفاع الألبانية لوكالة فرانس برس أن "الأضرار كبيرة"، وانهار فندق من ثلاث طبقات في دوريس بينما لحقت أضرار جسيمة بمبنى آخر في وسط المدينة.

وذكرت وزارة الدفاع أن رجلا خمسينيا قتل عندما قفز من مبنى في بلدة كوربين الألبانية، وهو في حالة هلع بعد وقوع الزلزال.

وحدد معهد رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي مركز الهزة الأرضية في البحر الأدرياتيكي على بعد 34 كيلومترا جنوب غرب تيرانا، وعلى عمق عشرة كيلومترات.

وأضاف معهد رصد الزلازل أن هزة أولى وقعت ثم تلتها هزات ارتدادية أخرى بلغت شدة واحدة منها 5.3 درجات.

وشعر بالزلزال الأول سكان عدد من مدن منطقة البلقان، في العاصمة البوسنية ساراييفو (على بعد نحو 400 كليو متر) وفي نوفي ساد (700 كليو متر) بصربيا، كما ذكرت وسائل الإعلام ورسائل وضعها سكان على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت المنطقة نفسها في ألبانيا شهدت في سبتمبر زلزالا شدته 5.6 درجات وصفته السلطات بأنه الأقوى "في السنوات العشرين أو الثلاثين الأخيرة"، والبلقان من المناطق التي تشهد نشاطا زلزالا قويا.