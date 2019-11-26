أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، عن إزالة 18حالة تعدي، تم خلالها استرداد 3 فدان و23 قيراط من أراضي أملاك الدولة بمركزي مشتول السوق وأولاد صقر.

وقال إن ذلك جاء خلال الموجه الـ 14 لحملات استرداد أراضي أملاك الدولة تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية في الحفاظ على ممتلكات الدولة واستعادة حق الشعب في تنفيذ حالات الإزالة لغير الجادين في إجراءات التقنين وتطبيق القانون على المخالفين.

وأضاف المحافظ أن هناك تنسيق مستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية لسرعة تنفيذ الحملات المكبرة لإزالة التعديات المخالفة على أراضي أملاك الدولة بنطاق المحافظة، موضحاً أنه تم تنفيذ قرارات الإزالة لعدد حالة تعدي بمساحة 24 متر بمركز مشتول السوق وإزالة 17 حالة تعدي بمساحة 3 فدان و23 قيراط بمركز أولاد صقر.

وأضاف أن المراكز والمدن والوحدات المحلية القروية بالتنسيق مع قوات الأمن يواصلون تنفيذ الحملات المكبرة لإزالة كافة التعديات المخالفة على أراضي أملاك الدولة بشكل يومي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والتصدي بأى شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالتنسيق مع أجهزة الدولة.