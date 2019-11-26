نشر الفنان أحمد العوضي، على حسابه الشخصي بـ فيسبوك، وموقع إنستجرام، صورة تجمعه بأبطال فيلم "لص بغداد"، الذي من المقرر عرضه في يناير 2020 بالتزامن مع اقتراب أجازة نصف العام الدراسي، معلقاً عليها "سيلفي الحاج فتحي عبدالوهاب".

ومن أبطال العمل، الذين جمعتهم الصورة، "محمد عادل إمام، فتحي عبدالوهاب، أمينة خليل، محمد عبدالرحمن".

ويستأنف الفنان محمد عادل إمام، وضع اللمسات النهائية على الفيلم الجديد، من سيناريو وحوار تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.

ولفت أنظار المتابعين وجود الفنانة أمينة خليل، في الصورة، وبجوارها فتاة تشبهها إلى حد كبير، وعلّق أحدهم، "طب وبالنسبة إن أمينة خليل طالعة في الصورة بشخصيتين دا عادي في بغداد"، وقالت أخرى، "هو في 2 أمينة خليل".