محمد إمام يعلن عن موعد عرض فيلمه "لص بغداد"

أعلن الفنان محمد إمام، عن موعد فيلمه الجديد "لص بغداد"، وذلك عبر تغريدة نشرها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وقال "إمام": "توكلنا على الله، أضخم إنتاج لفيلم مصري، سنتين تحضير وتصوير، أماكن أول مرة يتصور فيها، مشاهد أكشن ماتعملش زيها، جمهوري الحبيب يسعدني أقدم لكم (لص بغداد) يناير 2020 بجميع دور العرض في مصر وكل الوطن العربي إن شاء الله".

لص بغداد فيلم كوميدي أكشن مصري من إنتاج سنة 2019، من إخراج أحمد خالد موسي، وتأليف تامر إبراهيم، وإنتاج أحمد بدوي، ومن بطولة محمد إمام، وياسمين رئيس، وأحمد العوضي، وأمينة خليل.