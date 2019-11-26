أعلن الدكتور محمد حسن نائب رئيس هيئة السكة الحديد للموارد البشرية والمشرف على المعهد الفني التكنولوجي أنَّ الدراسة تسير بصورة منتظمة للشهر الثاني على التوالي من بدء الدراسة بأول معهد تكنولوجي للسكة الحديد، ولا توجد أي معوقات تواجه الطلاب، مبينًا أنَّه جار تقديم محتوى تعليمي عالي الجودة لجميع الطلاب، لمواكبة التطورات الهائلة العالمية في منظومة السكك الحديدية.

وتابع في تصريحات، لـ"الوطن" أنَّ نظام الدراسة داخلي ويعتمد على الإقامة الدائمة بالمعهد، مؤكدا أنَّ هناك سكن جاهز ملحق بالمعهد لإقامة الطلاب، وجار منح الطالب بعد التخرج شهادة دبلوم المعاهد الفنية الصناعية في التخصص وتعتمد من وزارة التعليم العالي وفقا للضوابط المنظمة لذلك.

وأكد حسن أنّ جميع الطلاب وقّعوا على إقرارات أنّهم لن يرفضوا التعيين في السكة الحديد بعد انتهاء الدراسة، وإذا رفضوا يعيدون ما تم إنفاقه عليهم لتأهيلهم لهيئة السكة الحديد، موضحا أنّ كل احتياجات الطلاب في المعهد متوفرة على أعلى مستوى.