بدء مشروع عمرة 41 جرارا في السكة الحديد

تفقد وفد من وزارة النقل اليوم ورش إيرماس المتخصصة في صيانة الجرارات، لمتابعة مشروع العمرة الجسيمة لـ41 جرارا في إطار التعاقد المبرم الخميس الماضي بين هيئة السكك الحديدية وشركة PRL الأمريكية، الذي يتضمن تصنيع وتوريد 50 جرار جديد وتحديث 50 جرار من الأسطول الحالي وعمل عمرة جسيمة لـ41.

وشاهد الوفد بدء فك محركات ومواتير الجر لـ4 جرارات من الـ41 جرارا التي سيتم عمل العمرة الجسيمة لها، حيث سيتم شحن المحركات والمواتير لأمريكا لإصلاحها وصيانتها أو استبدالها حسب الحالة الفنية لكل منها، بالتزامن مع صيانة وإصلاح باقي أجزاء الجرارات بقطع غيار أصلية وبأيدي عمال وفنيين مصريين، وتحت إشراف خبراء من الشركة الأجنبية.

وتابع الوفد مشروع تطوير الورشة الذي اشتمل على إنشاء ورشة بواجي جديدة كاملة، ورفع كفاءة ورشة البواجي القديمة وإعادة استخدامها لتكون ورشة رفع وتركيب لزيادة الطاقة الإنتاجية من عمرة وصيانة للجرارات وإصلاح وحدات البواجي والموتورات، إضافة إلى إنشاء 2 ورشة موازية لورشة العمرة والموتورات وورشة البورينج وإمدادها بماكينات CNC "ماكينات الخراطة الرقمية الحديثة" وإنشاء مخازن جديدة لاستيعاب قطع الغيار.