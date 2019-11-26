شهدت قريه الهياتم بمركز المحلة الكبرى بمحافظه الغربية، اليوم، مصرع تلميذ بالصف السادس الابتدائي، صعقا بالكهرباء، بعد ملامسته أسلاك عارية في عمود إنارة عقب خروجه من المدرسة، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المحلة العام.

كان اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من العميد محمود كشك مأمور مركز المحلة، يفيد بوصول"محمد.ح.ا" بالصف السادس الابتدائي إلى مشرحة مستشفى المحلة العام جثة هامدة. وتبين من الفحص، وفاته عقب ملامسته لعمود إنارة بعد خروجه من المدرسة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.