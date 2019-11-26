اهتمام كبير يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي لمنظومة الصحة المصرية، من خلال مبادرات عدة تعجل تقديم الخدمة للمواطنين، إلى حين تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل التي انطلقت منذ بضعة شهور من محافظة بورسعيد تجريبيا، تقدم خدمات تشخيصية وعلاجية وجراحية للمواطنين في تخصصات عدة، ليعلن الرئيس السيسي اليوم إطلاق تطبيق المنظومة في مصر رسميا، خلال افتتاحه عددا من المشروعات القومية في محافظتي بورسعيد وشمال سيناء، بينها مستشفى النصر التخصصي للأطفال، لتضيف لخدمات الرعاية الصحية الشاملة التي انطلقت من بورسعيد خدمات أكثر دقة.

منذ انطلاق منظومة التأمين الصحي في بورسعيد تجريبيا بداية يوليو 2019، وعلى مدار الأشهر الماضية، أُجريت العديد من العمليات الجراحية الخطرة والدقيقة، سواء على مستوى الأطفال أو الكبار، وفي تخصصات متعددة.

آخر تلك العمليات كان في 7 أكتوبر الماضي، إذ نجحت أول عملية جراحة قلب مفتوح للكبار في محافظة بورسعيد، في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل للمرة الأولى في إقليم قناة السويس، وفقًا لتصريحات الدكتور أحمد السبكي مدير مشروع التأمين الصحي الشامل مساعد وزيرة الصحة والسكان لشؤون الرقابة والمتابعة.

وأكد السبكي أنّ مستشفى النصر التخصصي نجح في إجراء أول عملية جراحة قلب مفتوح لمريض عمره 62 عاما، في إطار تفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل، والذي سبق تحويله من وحدة صحة أسرة العرب لعيادة القلب المفتوح بالمستشفى، ليتحدد موعد العملية الجراحية له.

العملية أُجريت بواسطة فريق من أكفأ جراحي معهد القلب، وهم 6 جراحين بقيادة الدكتور محمد عزيز عميد معهد القلب الأسبق مستشار المنظومة لجراحات القلب، كما تم توفير فريق مكون من 12 طبيبا من معهد القلب، لتنفيذ مثل هذه الجراحات الدقيقة، إلى جانب خدمات جراحات القلب الدقيقة لأبناء إقليم قناة السويس.

وفي 12 سبتمبر الماضي، شهدت المنظومة إجراء عملية "زراعة كرة سيليكون، وعين اصطناعية" لأحد المواطنين، إثر تعرضه لحادث أدى إلى فقد عينه بالكامل، وذلك في مستشفى الرمد التخصصي ببورسعيد، التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأكد بيان للتأمين الصحي حينها أنّه وللمرة الأولى بالمستشفيات الحكومية في بورسعيد ومدن القناة، ومن خلال منظومة التأمين الصحي الشامل، يتم إجراء مثل هذا النوع من العمليات الجراحية، من خلال قسم الطوارئ بمستشفى الرمد التخصصي في بورسعيد.

وفي أول أغسطس الماضي وخلال أول أيام عيد الأضحي المبارك، نجح أطباء وحدة القلب بمستشفى النصر التخصصى في بورسعيد، في إجراء جراحة دقيقة (قسطرة) للطفل "تميم أحمد جمال" الذي يبلغ من العمر 72 ساعة فقط.

وتبين وجود خطر على حياة الطفل بعد 3 أيام من ولادته، وذلك في أثناء تواجده بحضَّانة مستشفى الحياة (بورفؤاد)، وعلى الفور تم تجهيزه ونقله بسيارة إسعاف خاصة لإجراء الجراحة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، وكان في استقباله فريق من كبار الأطباء بوحدة القلب بمستشفي النصر للأطفال، باستخدام أحدث الأجهزة.

كما شهدت محافظة بورسعيد إجراء العديد من جراحات "زراعة القرنية والقوقعة"، والتي كان أولها عقب انطلاق المنظومة بأيام قليلة، وشهد مستشفى الرمد في بورسعيد إجراء أول عملية زرع قرنية، وشهد مستشفى النصر التخصصي إجراء 3 عمليات زراعة قوقعة يوم 3 يوليو الماضي، والتي تكررت عقب ذلك.