وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي التحية والشكر والتقدير للمشاركين في المشروعات التي افتتحت اليوم، سواء من القوات المسلحة المصرية أو الحكومة أو الشركات الوطنية العاملة، مشددا على ضرورة إنجاح مشروع التأمين الصحي الجديد: "بقول لازم ننجحه، مش إحنا الحكومة إحنا المصريين، لأنه هينقل حياتنا".

وأضاف السيسي خلال كلمته في افتتاح مشروعات قومية وتنموية بمحافظتي بورسعيد وشمال سيناء، بحضور عدد من الشخصيات المهمة وكبار رجال الدولة: "المناطق الصناعية بجنوب الرسوة بها مصنع للأحذية، وإحنا عملنا التصريحات للمصانع دي كل مصنع على حدة، ومصنع الأحذية الموجود ده، يا ترى المواصفات اللي هتطلع هتكون طبية مناسبة لطرحها للمواطنين؟، لو آه يبقى كويس، لو لأ لازم نتحرك، وده مثال ولازم المنتجات اللي بنطلعها يكون ليها جدارة للسوق المحلي والتصدير، ودي ملحوظة عامة".

وتابع الرئيس: "إحنا مصرين وحريصين على إنهاء التحديات والمعوقات اللي بتواجه الصناعة، عشان نزود قوة التشغيل ونزود الناتج المحلي ونقلّص الواردات، بقول الكلام ده لأننا الفترة اللي فاتت اشتغلنا على مكونات يمكن تصنيعها، والحكومة اشتغلت على ده، وعلى طرحه لرجال الصناعة، وإننا نطلع شركات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر للعمل في هذه المجالات، خاصة أنّ دراسات الجدوى منتهية".

واستكمل السيسي: "عاوزين نقول لشبابنا والراغبين في الاستثمار بمصر، إننا هنتيح الفرصة والفكرة ونقوله تعالى اشتغل في المنتج ده على طول متقلقش".

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مشروعات قومية في محافظتي بورسعيد وشمال سيناء، بينها مستشفى النصر التخصصي للأطفال ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، كما يفتتح أنفاق بورسعيد، محور 30 يونيو، مبنى المركز اللوجيستي بجمارك بورسعيد الذي يمثل المدينة الرقمية لبورسعيد، ومصنعين للأسماك وزيت الطعام.

ويتضمن الافتتاح كلمة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزيرة الصحة، يليها عرض فيلم تسجيلي عن المشروعات التي تمت خلال فترة رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ثم عرض أوبريت "وش الخير" بمشاركة 500 طالب من مختلف مدارس بورسعيد.

ويتفقد الرئيس خلال جولته كذلك، مستشفى النصر التخصصي لأورام الأطفال التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل، ومشروع المزارع السمكية بشرق بورسعيد ومشروع تطهير بحيرة المنزلة، ويفتتح المرحلة الأولى من مشروع الأرصفة البحرية شرق بورسعيد بالفيديو كونفرانس.