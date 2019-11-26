قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنّ المتوسط العام لتكلفة العلاج المقدم على مستوى الدولة 180 جنيها للرقم القديم، والآن الدولة مسؤولة عن 2100 جنيه للمواطن الواحد.

وطالب السيسي، الدكتور محمد معيط وزير المالية بالتحدث باستفاضة عن هذه النقطة، خلال كلمته في افتتاح مشروعات قومية وتنموية بمحافظتي بورسعيد وشمال سيناء، بحضور عدد من الشخصيات المهمة وكبار رجال الدولة.

وأوضح معيط: "ضعف المالية على مدار الـ55 عاما الماضية، جعل الحكومة غير قادرة على تلبية طموحات الشعب المصري في مستوى الجودة الطبية، ولم يستطع تغطية الدولة ككل، وفي النظام الحالي غطى الأسرة المصرية بالكامل، وبالتالي بيعمل تأمين صحي للأسر المصرية، ومتوسط تكلفة الفرد على الجودة المخططة، ولو هدخل الـ100 مليون يبقى أنا عاوز 210 مليارات جنيه".

وتابع وزير المالية: "عملنا حسابنا إنّه بالتدرج هيوصلنا خلال الـ15 سنة لمتوسط تكلفة تقريبا 6000 جنيه للفرد، وهيتم تمويلهم من 3 جهات، أولها اشتراكات المواطنين ودي هتمثل من 35 لـ40% من تكلفة النظام، والجزء الثاني الموارد الإضافية مثل المساهمة التكافلية مثل الرسوم التي تفرض على السجائر ومشتقات التبغ وخلافه، وهي 30% من النظام، فضلا عن مساهمة الخزانة العامة من الدولة للفئات غير القادرة".

وزاد وزير المالية: "نضمن السلامة والملاءة المالية، وهناك دراسات لضمان الملاءة المالية، وحريصون على مراجعته لضمان تصليح أي خلل، والعبء المالي على المواطن مقبول مقارنة بدول أخرى، لاستمراية هذا النظام".

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مشروعات قومية في محافظتي بورسعيد وشمال سيناء، بينها مستشفى النصر التخصصي للأطفال ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، كما يفتتح أنفاق بورسعيد، محور 30 يونيو، مبنى المركز اللوجيستي بجمارك بورسعيد الذي يمثل المدينة الرقمية لبورسعيد، ومصنعين للأسماك وزيت الطعام.

ويتضمن الافتتاح كلمة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزيرة الصحة، يليها عرض فيلم تسجيلي عن المشروعات التي تمت خلال فترة رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ثم عرض أوبريت "وش الخير" بمشاركة 500 طالب من مختلف مدارس بورسعيد.

ويتفقد الرئيس خلال جولته كذلك، مستشفى النصر التخصصي لأورام الأطفال التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل، ومشروع المزارع السمكية بشرق بورسعيد ومشروع تطهير بحيرة المنزلة، ويفتتح المرحلة الأولى من مشروع الأرصفة البحرية شرق بورسعيد بالفيديو كونفرانس.