أكدت المهندسة حنان عمر رئيس قطاع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بجنوب سيناء، أنه جار إنشاء 8 محطات تحلية بمدن رأس سدر وأبوزنيمة وأبورديس وشرم الشيخ ودهب ونويبع وطابا، بتكلفة تقديرية تصل إلى 2 مليار و640 مليون جنيه.

وقالت رئيس قطاع شركة مياه الشرب، إن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة هي الجهة المنوطة بتنفيذ هذه المشروعات بتمويل من صندوق الدعم الكويتي، وبدأ العمل بالمشروع في بداية شهر سبتمبر 2018، ومن المقرر الانتهاء من جميع أعمال الإنشاءات في مارس 2022.

وأوضحت أن نسبة التنفيذ في هذه المشروعات بلغت 10%، وجاري إقامة هذه المشروعات بهدف توفير مياه شرب نقية والمساهمة في سد احتياجات المواطنين خاصة أن الكثافة السكانية بالمحافظة في تزايد مستمر.