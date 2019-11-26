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وفاة الشقيق الأكبر للفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله

وفاة الشقيق الأكبر للفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله

مكتبة الإسكندرية تستضيف وفد قضائي مصري-صيني

مكتبة الإسكندرية تستضيف وفد قضائي مصري-صيني

تعاون بين جامعة سوهاج و"تعليم الكبار" لمحو أمية مليون مواطن

تعاون بين جامعة سوهاج و"تعليم الكبار" لمحو أمية مليون مواطن

"الجودة" تنظم ورشة عمل بالإسكندرية حول دعم "الدستور الغذائي"

"الجودة" تنظم ورشة عمل بالإسكندرية حول دعم "الدستور الغذائي"

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تغيير اسم قرية "أبو عرصة" لـ"أول بلقاس"

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تحت شعار "سكرهم زيادة": رحلة للتخفيف عن "أطفال السكر"

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