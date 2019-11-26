"التعليم": امتحانات "أولي ثانوى" ورقية في التيرم الأول لتأخر تسليم التابلت.. و"ثانية" إلكترونية

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن امتحانات الثانوى العام ليست بسيطة أو سهلة، وتم تقسيم الطلاب إلى مجموعتين، الأولى النظاميين وهم الموجودون فى المدارس الحكومية والخاصة وهؤلاء يمتحنون على النحو الآتى: طلاب الصف الأول الثانوى يؤدون امتحان يناير القادم ورقياً نظراً لعدم تسلمهم التابلت حتى الآن، مضيفاً أن 90% منهم سوف يحصلون عليه قبل نهاية العام الدراسى الحالى، أما طلاب الصف الثانى الثانوى فيؤدون الامتحان إلكترونياً، نظراً لأن بحوزتهم التابلت وسبق لهم الامتحان من خلاله، على أن يؤدى طلاب الصفين الامتحانات بنظام الأوبن بوك وفقاً للجداول المعلنة سابقاً.

مشيراً إلى أن طلاب المجموعة الثانية وهم طلاب الخدمات «المنازل والسجون والمستشفيات وأبناؤنا فى الخارج» سوف يؤدون الامتحان ورقياً ولهم كنترول خاص بهم.

"شوقى": الفصول الذكية ليست "كونتينر".. "هى زى الأوتيل 5 نجوم والطلبة هتتنافس على مين يجلس فيها"

وقال «شوقى» إن الفصل الذكى ليس «كونتينر» على غرار ما يوضع بجوار شركات البترول، ولكنه فراغ ذكى متعدد الاستخدامات، يوضع فى المدارس ويحتاج 4 عمال و48 ساعة حتى يكون جاهزاً و«هيكون زى الأوتيل الخمس نجوم والطلبة هتتنافس مين يجلس فيه»، مشيراً إلى إمكانية تقدم أشخاص للتبرع بشراء فصل ذكى أو أكثر على أن يتم وضع أسمائهم عليه.

وأضاف أن المدارس الخاصة تستكمل البنية التكنولوجية لأداء الطلبة الامتحانات إلكترونياً داخل مدارسهم فى شهرَى يناير ومايو.

وأعلن عن بدء تسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوى قبل نهاية العام، ويعقد الامتحان ورقياً فى يناير المقبل، إلى أن يعتادوا العمل على التابلت، ولكن بنفس نمط الأسئلة الجديدة، وأضاف «شوقى»: «سيتم عقد امتحان تجريبى بدون درجات فى مارس المقبل».

وعن قرار عدم تملك الأجانب أكثر من 20% بالمدارس الدولية، أكد أنه لن يطبق بأثر رجعى، وتابع: «للقادم لن يتملك أكثر من 20% نظراً لأن قانون الشركات يتيح حق الإدارة لمن يمتلك أكثر من 20%».

فيما أعلن الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المُعلمين، عن أنه سيتم التعاقد مع 2356 متقدماً بعد إجراء الكشف النفسى على المتقدمين ومن يتجاوز هذا الكشف سيكون على رأس العمل، كما أن هناك دفعة جديدة نهاية الشهر الجارى تستهدف 29 ألفاً، ودفعة أخرى فى ديسمبر 54 ألفاً، موضحاً أن من يتم التعاقد معهم حالياً هم معلمو الفصل الواحد ورياض الأطفال واللغة الإنجليزية، ومعظمهم كانوا متعاقدين سابقين فى المسابقة التى عقدت العام الماضى.

وقال نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين إن عدد الذين سجلوا فى بوابة التوظيف 1512، منهم 354 تم قبول أوراقهم وتم إعفاؤهم من مصروفات الشهادات المهارية الدولية وسيتم التعاقد معهم فى أماكنهم المتقدمين عليها.

وأكد أن المرحلة الابتدائية شهدت تسجيل أكبر عدد من المتقدمين للوظائف، حيث وصلت إلى 180 ألف شخص.

وأعلن أنه تم حظر 70 متقدماً من التعامل مع البوابة الإلكترونية لوظائف التربية والتعليم، لتجاوزهم على صفحات التواصل الاجتماعى.

وأكد أن هناك أسباباً كثيرة لمشكلة عجز المعلمين فى المدارس من ضمنها أنه من 60 حتى 70% من المعلمين بالمدارس سيدات والباقى ذكور، متابعاً: «هذا شىء طيب ولكن نواجه مشكلة بسبب الإجازات المتكررة للسيدات، وأيضاً نعانى من خروج أعداد كبيرة من المعلمين على المعاش».

وأشار إلى أن الفترة الماضية تم تعيين الآلاف من المعلمين ولكن ما زالت مشكلة العجز قائمة، مؤكداً أنه بعد إطلاق بوابة التوظيف الإلكترونية سيتم ضبط مسألة التعاقدات.