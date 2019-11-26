"صناعة البرلمان": القانون عاجز عن مواجهة "غش المنتجات"

واصلت لجنتا الصناعة، والثقافة والآثار والإعلام، بمجلس النواب، زياراتهما الميدانية لعدد من المواقع للتعرف على الخطوات التى تم تنفيذها على أرض الواقع. وأكد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال زيارة وفد لجنته، للمنطقة الصناعية بجمصة فى الدقهلية، أن مصر تتجه نحو انطلاقة صناعية، فى ضوء المشروعات القومية الكبرى والطرق والبنية التحتية الضخمة.

وقال «عامر» إن أخطر قضية تواجه قطاع الصناعة فى مصر هى «حماية الملكية الفكرية»، لا سيما أن القانون عاجز عن مواجهة غش المنتجات وتقليدها فى مصانع بير السلم، ولا بد من حماية المستثمر الصناعى فى ظل غياب الرقابة الصناعية، لافتاً إلى أن هناك كثيراً من الصناعات متراجعة وأخرى مقيدة، ما يستوجب مساعدة الصناعة على النهوض، لا سيما فى ظل وجود صنّاع مصريين ورجال أعمال وطنيين.

وتابع «عامر»: «لا يأتى أجنبى للاستثمار فى مصر إلا إذا كان المستثمر الوطنى يحقق أرباحاً، وحديث الرئيس كان صريحاً حول أصحاب الأيدى المرتعشة من المسئولين الذين يخافون من اتخاذ القرارات، وهناك اليوم استجابة من الرئيس لحل العديد من المشكلات لتشجيع الاستثمار، منها خفض الفائدة للمشروعات الصناعية وإنشاء الطرق والبنية التحتية، وبعض المشكلات لا تزال فى حاجة إلى حلول، ومنها أزمة تخصيص الأراضى الصناعية بين جهات الدولة».

وزير الآثار: الترميم سينتهى فى ديسمبر

وزارت لجنة الثقافة والآثار والإعلام بمجلس النواب، برئاسة النائب أسامة هيكل، وبحضور الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، قصر البارون لتفقد الأعمال النهائية لعملية ترميمه، التى استغرقت وقتاً لإعادته إلى رونقه من جديد، حيث يستعد القصر الذى يُعد أحد أهم معالم منطقة مصر الجديدة، لاستقبال زائريه من المصريين والأجانب، عقب افتتاحه المقرر الشهر المقبل. وقال «العنانى» إنه من المقرر انتهاء أعمال ترميم القصر 31 ديسمبر المقبل، لافتاً إلى أنه يحتوى على معرض يحكى تاريخ مصر الجديدة من العاصمة المصرية القديمة حتى اليوم.

وأضاف الوزير أن الشركة المسئولة عن أهرامات الجيزة بدأت التعاقد مع شركات لتطوير الخدمات فى منطقة الأهرامات، من المسارح إلى الكافتيريات وصولاً إلى «الحناطير»، وسيتغير شكل المنطقة تماماً بالتزامن مع افتتاح المتحف الكبير.

"هيكل": نبّهنا "التنمية المحلية" لخطورة هدم الفيلات المجاورة لـ"البارون"

وأشار رئيس لجنة الثقافة والآثار إلى أن قيمة ترميم قصر البارون تجاوزت 114 مليون جنيه، مضيفاً: «اللجنة قررت زيارته للحصول على إجابة عن بعض التساؤلات بشأن أعمال الترميم، وحقيقة تغيير لونه وإزالة بعض التماثيل من داخله، وهو ما وجدنا إجابة واضحة عليه، فجميع أعمال الترميم تجرى تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وشركة المقاولين العرب ومشرفى الترميم بوزارة الآثار، وما يثار حول تغيير لون الطلاء لجدران وتماثيل القصر غير حقيقى، واللون المستخدم فى الترميم هو اللون الأصلى للقصر، ولكن ما تعرَّض له سابقاً من إهمال وأعمال تدمير كان قد شوه صورته المعمارية المميزة، فضلاً عن سرقة العديد من مقتنياته».

وأوضح «هيكل» أن اللجنة لاحظت هدم بعض الفيلات القريبة من قصر البارون، تمهيداً لبناء عقارات بديلة، وهو ما دفعها للتواصل مع وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة للانتباه للأمر، وأن تحمل هذه المبانى الحديثة طابعاً معمارياً قريباً من معمار قصر البارون للحفاظ على قيمة هذا الأثر، باعتباره ملمحاً رئيسياً لمنطقة مصر الجديدة ومؤسسها البلجيكى البارون إدوارد إمبان الذى جاء إلى مصر من الهند، وشرع فى تخطيط منطقة مصر الجديدة، مشيراً إلى أن هناك خطة مرورية للقضاء على أى تكدس فى شارع صلاح سالم وهو الطريق المؤدى إلى قصر البارون.