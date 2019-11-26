ارتفع عدد ضحايا زلزال ألبانيا إلى 18 شخصا حتى الآن، وفقا لوزارة الصحة في آخر تقرير لها، وأصيب مئات آخرون فيما يواصل منقذون البحث عن ناجين بين الأنقاض إثر زلزال هو الأقوى الذي تشهده ألبانيا منذ عدة عقود.

انهارت مبان بسب الزلزال الذي بلغت قوته 6.4 درجات ووقع في الساعات الأولى من النهار.

وفي شوارع تيرانا خرج السكان من منازلهم فزعين، ومست الأضرار خصوصا مدينة دوريس الساحلية السياحية وبلدة توماني شمال العاصمة مع مباني دمرت بالكامل.

وانتشلت عدة جثث من بين الانقاض في دوريس حيث انهار فندق وتضررت مبان أخرى بشكل كبير، وعثر على جثث باقي الضحايا تحت الانقاض في بلدة توماني.

وفي مدينة كوربين المجاورة قتل رجل خمسيني بعد أن قفز من مبنى من عدة طوابق. كما قتل آخر في حادث سيارة نجم عن انهيار الطريق، بحسب المصدر ذاته.

وقالت وزارة الصحة إن نحو 600 شخص تعرضوا لإصابات طفيفة تلقوا الإسعافات الأولية في المستشفيات عبر البلاد.

ونشرت السلطات نحو 300 عسكري و1900 شرطي.