أعلنت وزارة الدفاع الألبانية، ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب البلاد صباح اليوم الثلاثاء، إلى 16 قتيلًا، وذلك بعد العثور على جثتين في مدينة دوريس التي تقع غربي العاصمة تيرانا.

وأوضحت الوزارة -وفقًا لشبكة إيه بي سي نيوز الأمريكية اليوم- أنه تم العثور على الجثتين في أحد المباني المنهارة في دوريس والتي تبعد 33 كيلومترًا عن العاصمة تيرانا.

من جهته قال وزير الصحة الألباني، أوجيرتا ماناستيرليو: "إن الفرق الطبية تتولى رعاية أكثر من 600 مصاب، بينهم 9 أشخاص في حالات حرجة".

ووصلت بالفعل فرق إنقاذ قادمة من دول كوسوفو والجبل الأسود وإيطاليا؛ للمساعدة في البحث عن الناجين تحت أنقاض المباني التي دمرها الزلزال الذي بلغت شدته 6.4 درجة على مقياس ريختر.

يُشار إلى أن مركز الزلزال يقع على بعد 30 كيلومترًا شمال غرب العاصمة تيرانا وعلى عمق 20 كيلومترًا.