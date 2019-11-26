أمرت نيابة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، حبس "ح. أ"، سائق توكتوك، وشقيقه "ع. أ"، عامل، لتعديهما على طالب، وإحداث إصابات شديدة به في الرأس، إثر معاكسته زوجة الأول، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد ناجي، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مستشفى شبين الكوم الجامعي، يفيد باستقبالها المدعو "أ. ع" طالب، مقيم دائرة القسم، مصابًًا بكدمات شديدة بالرأس، ولا يمكن استجوابه، وبسؤال والدة الطالب المصاب، اتهمت الاثنين بالتعدي على نجلها بالضرب وإحداث إصابته بسبب معاكسته زوجة الأول.

وتمكنت وحدة مباحث شبين الكوم، من ضبط المتهمين وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة لذات السبب، حيث جرى تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة قررت حبس المتهمين أربعة أيام علي ذمة التحقيقات.