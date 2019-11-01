حرر 3 مواطنون بمدينة تلا، محضرا يتهم سائق توكتوك ويدعي "ع.م" بمحاولة خطف أبناءهم الثلاثة، أثناء عودتهم من أحد الدروس الخصوصية بمدينة تلا، حيث قام سائق التوكتوك بتغيير مساره، وشك الطلاب في محاولة السائق خطفهم وقفزوا من التوكتوك، الذي لم يتوقف.

تلقى اللواء محمد ناجي، مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد محمد عمارة مدير المباحث الجنائية، والرائد أحمد الشافعي رئيس مباحث تلا، يفيد بمحاولة سائق توكتوك خطف ثلاثة طلاب عمرهم 12 سنة، مغيرا المسار الخاص بالطريق، بمدينة تلا، وخاف الطلاب وقفزوا من التوك توك أثناء سيره.

ألقت وحدة مباحث تلا بقيادة الرائد أحمد الشافعي، القبض على المتهم، حيث اصطدم الأخير بإحدى السيارات عن طريق الخطأ، وأثناء مرور أحد الأطفال الثلاثة تعرف عليه، مما أدى لتجمهر المواطنين حوله، وجرى اقتياده لمركز الشرطة بتلا .

من جانبه، أكد أيمن الميهي، والد أحد الطلاب، في تصريحات لـ"الوطن"، أن سائق توكتوك حاول خطف ابني واثنين من زملاؤه وهم عائدون من الدرس، ولكن الثلاثة انتبهوا أنه يأخذه لطريق غير طريقهم المعتاد، وقاموا بالقفز من التوكتوك، والجري في اتجاه المنطقة السكنية.