أعلن الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، عن إجراء الكشف على 1652 شخصا، في قافلة طبية مجانية بقرية "أبو داود العنب" بمركز أجا خلال يومين.

وقال محافظ الدقهلية، في بيان صحفي، إنه جرى تحويل 34 مريضا لإجراء جراحات مختلفة بالمستشفيات التابعة لمديرية الصحة بالمحافظة، وإصدار 4 قرارات علاج على نفقة الدولة، وإجراء أشعة عادية وموجات صوتية لـ 158حالة، وإجراء 321 تحليل مختلف بمعامل الدم والطفيليات، والكشف على 150من أمراض الضغط والسكر.

وأكد محافظ الدقهلية استمرار القوافل العلاجية المجانية لخدمة المواطنين في كل مراكز وقرى المحافظة، خاصة في المناطق البعيدة، لرفع المعاناة عن المرضى في كل مكان وتوفير الخدمة الطبية والعلاجية المجانية في أماكن إقامتهم.

من جانبه قال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن القافلة التي استمرت اليوم وأمس، ضمت 10 عيادات متخصصة، شملت 2 عيادة باطنة، و2عيادة أطفال، وعيادة جلدية، وعيادة جراحة وعظام، وعيادة نسا وتنظيم أسرة، وأسنان، وأقيم على هامش القافلة 36 ندوة تثقيفية.