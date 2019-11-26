لقي 20 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب مئات آخرون فيما تواصل اجهزة الاغاثة مساء اليوم، البحث عن ناجين بين الأنقاض إثر زلزال هو الأقوى الذي تشهده ألبانيا منذ عدة عقود.

انهارت مبان بسبب الزلزال الذي بلغت قوته 6,4 درجات ووقع في الساعات الأولى من النهار.

وفي شوارع تيرانا خرج السكان من منازلهم فزعين. ومست الاضرار خصوصا مدينة دوريس الساحلية السياحية وبلدة توماني شمال العاصمة حيث دمرت مبان بالكامل.

وقالت وزارة الدفاع في آخر حصيلة لها إن 20 شخصا لقوا مصرعهم.

وانتشلت عدة جثث من بين الانقاض في دوريس حيث انهار فندق وتضررت مبان أخرى بشكل كبير. وعثر على جثث باقي الضحايا تحت الانقاض في بلدة توماني.

وفي مدينة كوربين المجاورة قتل رجل خمسيني بعد أن قفز من مبنى من عدة طوابق. كما قتل آخر في حادث سيارة نجم عن انهيار الطريق، بحسب المصدر ذاته.

وقالت وزارة الصحة ان نحو 600 شخص تعرضوا لاصابات طفيفة تلقوا الاسعافات الاولية في المستشفيات عبر البلاد.

ونشرت السلطات نحو 300 عسكري و1900 شرطي.