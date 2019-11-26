كشفت راندا فرغلي مدرسة اللغة الفرنسية، ووالدة الطفل المعجزة، أنها تعرضت لخصومات كثيرة بسبب عدم انتظامها في المدرسة، لكونها تهتم برتبية طفليها اللذين يتمتعان بقدرات عقلية فذة تمكنهم من استذكار مناهج التعليم الجامعي.

وأضافت لـ"الوطن"، أنها ستتقدم باستقالتها من وظيفتها الحكومية حتى تتفرغ لتربية طفليها، وتساعدهم على تحقيق حلمهم، متمنية أن يصبحوا علماء، مشيرة إلى أنها كانت تقضي أكثر من 5 ساعات متواصلة مع طفليها في جامعة القاهرة، حتى ينتهوا من حضور المحاضرات في كلية العلوم.

جدير بالذكر أن أفراد أمن جامعة القاهرة منعوا الطفل من دخول الحرم الجامعي، بالرغم من حضوره محاضرات في كلية العلوم لمدة عام ونصف، ونشرت "الوطن" قصة الطفل وعلى الفور استقبل رئيس الجامعة الطفل ووالديه وقرر توفير الدعم الكامل له.