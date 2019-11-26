قال محمد العقبي، المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي، إن فريقا من الوزارة توجه إلى منزل السيدة فريال محمد بوسط البلد، لمعرفة حالتها ووجدنا أن منزلها يحتاج إلى رفع كفاءته.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان على شاشة "dmc": "وجهنا فريقنا ولقينا إنها تعبانة وبيتها يحتاج لرفع الكفاءة وتم التنسق مع وزارة الصحة والإسعاف".

وتابع أنه صباح الغد ستبدأ عملية رفع كفاءة منزلها و"هنفرشه بالفرش المناسب وكل دا تم بالتنسيق مع مكتب الرئيس عبدالفتاح السيسي".

وأكد على أن الوزارة ستتابع حالتها بشكل مستمر، وسيتأكد أنها تنال الرعاية الصحية الكاملة، كما ستوفر الوزارة دخلا ثابتا لها سواء معاش تكافل وكرامة أو مشروع تقتات منه.

وأشار إلى أنها ليست الوحيدة التي تهتم بها الدولة فغيرها العشرات ممن ترسلهم الرئاسة يوميا للوزارة بمحافظات مختلفة للعمل على حل مشاكلهم، موضحا على أن السيدة فريال ليست شخصا بلا مأوى ولها منزل في وسط البلد.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بنقل السيدة فريال محمد، 65 عاماً، إلى مستشفى "دار الشفاء" بالعباسية، لتلقي العلاج اللازم والاطمئنان على حالتها الصحية، ورفع كفاءة منزلها الكائن بمنطقة وسط البلد، وتوفير الأثاث اللازم لتعيش حياة كريمة.

وجاء القرار في استجابة إنسانية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لما نشرته "الوطن" أمس الأول في صفحتها الأولى، تحت عنوان "فريال.. ربت أشقاءها وزوّجتهم ونسيت نفسها".

على الفور انتقل فريق التدخل السريع لوزارة التضامن الاجتماعي إلى منزل فريال، وجرى نقلها إلى المستشفى، وتوفير كافة الاحتياجات الطبية اللازمة.

وتبين من بحث حالة السيدة صحياً واجتماعياً، أنها تعاني من أمراض السكر والقدم السكري، والضغط، وتتخذ من أحد أرصفة وسط البلد، مقرا لها، حيث تبيع بعض الخردوات لتعيش من مكسبها البسيط.