قالت النائبة الدكتورة آمنة نصير أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر الشريف وعضو مجلس النواب، إن الله أمر بتقسيم الميراث عند وفاة الرجل ليحصل أبنائه على نصيبهم للذكر مثل حظ الأنثيين، مشيرة إلى أن الذكر في هذه الحالة مكلف برعاية شقيقته ومتابعتها والإنفاق عليها وتجهيزها عند زواجها.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم: "بعد خراب كثير من الذمم تنصل الكثيرون من المسئولية التي من أجلها الحق سبحانه وتعالى ميزه بهذا الضعف".

وأوضحت أن لها اجتهاد شخصي، مطالبة البنت التي يأخذ أخوها الضعف ولا يقوم بحكمة أخذ الضعف أن تتقدم للمحكمة، والمحكمة هتنصفها، مضيفة: "مع احترامي للنص ولكن مع غياب الحكمة تنصف من قبل القاضي".