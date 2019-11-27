قال المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إنه تم إنشاء مجموعة من الطرق لربطها بأنفاق قناة السويس شرق وغرب القناة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر" أن الأنفاق الجديدة لها تأثير مباشر على ميناء شرق بورسعيد التي تم افتتاحها أمس لتعظيم الاستفادة من الميناء والربط بين الشرق والغرب.

وأوضح زكي أن ميناء شرق بورسعيد بدأ العمل فيه بالفعل وأن حركة التصدير بدأت من الميناء مؤكدًا أن افتتاح الأنفاق له تأثير مباشر على حركة حاويات ميناء شرق بورسعيد لافتًا إلى أن الحاويات كانت تستغرق في المرور من غرب لشرق القناة وقت يصل لـ12 ساعة عن طريق المعديات والعبارات مؤكدًا أن المرور حاليًا لا يستغرق إلا دقائق خلال الأنفاق الجديدة.

وأكد رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن العبارات التي تنقل الحاويات والسيارت سيتغير نشاطها نظرًا لوجود الانفاق التي يمكن المرور للناحية الشرقية من خلالها.