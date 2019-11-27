يحدث اليوم.. توزيع تابلت لطلاب الصف الأول الثانوي وبيراميدز أمام أسوان

تستعرض "الوطن" فعاليات وأحداث، اليوم الثلاثاء27 نوفمبر، في مصر والوطن العربي والعالم، والتي جاءت على النحو التالي:

- يبدأ توزيع التابلت على طلاب الصف الأول الثانوي وحتي نهاية شهر ديسمبر القادم.

- تعقد سفيرة فنلندا بالقاهرة والمجلس القومي للمرأة ومنظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة والمركز المصري لبحوث الراي العام (بصيرة) حلقة نقاشية تحت عنوان "من أجل إنهاء العنف في أماكن العمل في مصر: الوضع الحالي والطريق للأمام" بمناسبة إطلاق الحملة العالمية السنوية التي ستستمر لمدة 16 يوما من النشاط ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي.

- تقيم الدار المصرية اللبنانية، حفل إطلاق الورشة الأدبية الرابعة، والمخصصة هذا العام للرواية القصيرة في السادسة مساء بمقر الدار بشارع عبدالخالق ثروت بالقاهرة؛ ويشهد الحفل توقيع رواية "مسيرة فلان العلاني في برشلونة" للروائي محمد كسبر الفائز في الورشة الماضية.

- يفتتح الدكتور خالد سرور، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، معرض أطفال أكاديمية "كيدز أرت" بهجة ألوان، بمركز كرمة بن هانئ الثقافي في متحف أحمد شوقي؛ يأتي المعرض تحت رعاية وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، و يستمر حتى 10 ديسمبر المُقبل.

- ينظم قسم الدراسات السياحية بكلية السياحة والفنادق، الملتقى العلمي الثاني لأقسام الدراسات السياحية بعنوان "السياحة قاطرة التنمية المستدامة في الدول الأفريقية"، بمقر فندق كلية السياحة والفنادق بالمنيل، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، ورئاسة الدكتورة سهى عبدالوهاب، عميد كلية السياحة والفنادق.

- يستضيف صالون الجزويت الثقافي الشهري الكاتب سعيد الكفراوي في لقاء مفتوح يديره الكاتب هشام أصلان بعنوان "سعيد الكفراوي.. حكايات عن ناس طيبين"، في السابعة مساء بمقر جمعية النهضة العلمية والثقافية "جزويت القاهرة".

- تنظم جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحت رعاية خالد الطوخي رئيس مجلس الأمناء ، ندوة في مقرها بمدينة 6 أكتوبر، بعنوان "دور المؤسسات الدينية في توعية الشباب بالمخاطر التي تواجهها مصر" ؛ في الثانية عشر ظهرا.

- ينظم مركز "حلول للسياسات البديلة" بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، محاضرة بعنوان "التعليم كمشروع لتحقيق العدالة الاجتماعية" يلقيها الدكتور كارلوس ألبرتو توريس، أستاذ كرسي اليونسكو للتعليم العالمي والمواطنة بجامعة كاليفورنيا، في السادسة مساء بالقاعة الشرقية بالمبنى الرئيسي، بمقر الجامعة بميدان التحرير.

- ينظم قطاع الفنون التشكيلية، معرضا للفنانة الشيماء مسعد، بمركز رامتان الثقافي بمتحف طه حسين بالهرم، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً.

- يعقد الكاتب د. إبراهيم أبو ذكري ندوة بحزب التجمع، حول أسباب أسباب تراجع الدراما التليفزيونية المصرية.. وكيف تعود مصر إلى عصر الريادة الفنية، وتستعيد قوتها الناعمة مرة أخرى؛ في السادسة مساء، بقاعة جمال عبد الناصر بالمقر المركزي لحزب التجمع 1 شارع كريم الدولة من ميدان طلعت حرب.

- يستضيف مسرح سيد درويش بالاسكندرية حفل جالا ميوزيكال لفرقة أوبرا القاهرة في الثامنة مساء.

- يستضيف مسرح الجمهورية بوسط البلد حفل أوركسترا النور والأمل بقيادة محمد سعد باشا في الثامنة مساء القاهرة.

- يستضيف معهد الموسيقى العربية حفل ريسيتال عود للفنان حازم شاهين في الثامنة مساء.

- تقام مباراة كرة القدم بين فريقي (طنطا و سموحة) ضمن منافسات الأسبوع السادس من بطولة الدوري العام المصري؛ تقام المباراة على استاد طنطا الساعة الثانية والنصف عصرا.

- تقام مبارة كرة القدم بين فريقي (بيراميدز وأسوان) ضمن منافسات الأسبوع السادس من بطولة الدوري العام المصري؛ على استاد الدفاع الجوي في الخامسة مساء.

- تحت إشراف مدحت إسماعيل مدير عام الإدارة العامة لمكتبات جامعة المنصورة تستضيف قاعة المؤتمرات بمقر المكتبة المركزية بجامعة المنصورة في العاشرة صباحا فعاليات الحفل الختامي لمهرجان المعرض السنوي التاسع للكتاب بجامعة المنصورة.

- يشهد الدكتور كمال شاروبيم محافظة الدقهلية في العاشرة والنصف صباحا ملتقى التدريب الفني والتوظيف والذي يقام تحت شعار (اشتغل فني) وذلك في العاشرة والنصف من صباح غد بالصالة المغطاة باستاد المنصورة.