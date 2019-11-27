أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، دعم محافظة القاهرة بالكامل لإقامة معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51 والمقرر انطلاقه فى الفترة من 22 يناير حتى 4 فبراير بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، وتقديم التسهيلات لهيئة الكتاب لظهور المعرض بأفضل صورة ممكنة، وتقديم خدماته لزائريه ورواده من أبناء القاهرة والمحافظات الأخرى، كحدث ثقافي مهم ينتظره الكثيرون كل عام.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ القاهرة في مقر ديوان عام المحافظة، بالدكتور هيثم الحاج علي رئيس هيئة الكتاب المصرية، بحضور أحمد بهي الدين نائب رئيس الهيئة المصرية للكتاب.

وطالب المحافظ رئيس الهيئة، بتوفير منافذ لبيع الكتب بأسعار مخفضة داخل المجتمعات العمرانية الجديدة التي تنظمها المحافظة كحي الأسمرات والمحروسة وأهالينا، وتقديم خدمة ثقافية لأهالي هذه المناطق أسوة بما هو جار حاليا بافتتاح فرع لبيع الكتب بحي عين شمس، لخدمة أبناء الحي والمناطق المحيطة بها.

وأشار الدكتور هيثم الحاج إلى أنّ المعرض هذا العام يشهد إقبالا كبيرا من العارضين والدول المشاركة بزيادة 25% عن العام السابق، نتيجة ما حققه المعرض في العام السابق من مبيعات، لافتا إلى مراعاة توفير مكان للعارضين من سور الأزبكية.

وأكد أنّه سيتم لأول مرة هذا العام إدخال خدمة البحث عن الكتب ومعرفتها ومدى توافرها داخل المعرض، من خلال تطبيق على الموبايل وكذلك توقع انخفاض الأسعار عن العام الماضي.