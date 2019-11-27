من إحدى شركات البترول الكبرى، حيث كان في موقع تنفيذي أكسبه العديد من الخبرات في الإدارة والعمل التنفيذي، يستعد إبراهيم ناجي الشهابي أمين شباب حزب الجيل، لتولي مهام منصبه نائبا لمحافظ الجيزة.

حصل الشهابي على شهادات عدة، بينها بكالوريوس الإعلام قسم الصحافة، وماجستير إدارة الأعمال بتقدير عام امتياز في إدارة الأزمات، كما أنّه عضو اللجنة التنسيقية لشباب الأحزاب والسياسيين.

شغل الشهابي منصب أمين عام مساعد حزب الجيل، وأمين الشباب، كما شغل منصب رئيس مجلس إدارة مركز الجيل للدراسات السياسية والاستراتيجية، وهو عضو تنسيقية شباب الأحزاب السياسية والسياسيين.

ولإكسابه مزيد من الخبرات اللازمة للعمل التنفيذي، يعطف الشهابي في الوقت الحالي على التخضير لنيل درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال وتخصص إدارة الأزمات، ويبدأ الشهابي الذي فاز بثقة القيادة السياسية، تولي مهام منصبه نائبا لمحافظ الجيزة، بداية من السبت المقبل.