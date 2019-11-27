حرص اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، اليوم الأربعاء، على المشاركة في مجلس جامعة أسوان، رقم 88 برئاسة الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس الجامعة وبحضور الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ومستشاري رئيس الجامعة وعمداء الكليات.

ولم يكن يعلم اللواء أحمد إبراهيم، أنه سيكون الاجتماع الرسمي الأخير له لخروجه في حركة المحافظين المقرر الإعلان عنها مساء اليوم الأربعاء، وبعد معرفته بقرار رحيله غادر ديوان عام المحافظة.

ورحب –خلال الاجتماع- رئيس الجامعة بالحضور وهنأ الدكتور أحمد غلاب اتحاد طلاب جامعة أسوان بمناسبة فوزهم متمنيا لهم التوفيق مع تقديم الدعم الكامل للأنشطة الطلابية وذلك في ضوء اللوائح والأعراف الجامعية واستعرض المجلس ما تم إنجازه من اتفاقيات علمية عقب الزيارة الأخيرة لجامعات البرتغال.

كما أكد الدكتور أحمد غلاب على تحديد موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول ابتداء من يوم 4 يناير 2020، على أن تنتهي 23 يناير المقبل، طبقا للخارطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، والسماح لبعض الكليات أن تبدأ من يوم 28 ديسمبر 2019، مراعاة لعدد المقررات الدراسية الكثيفة وفي كل الأحوال لا يؤدي طلاب كليات الجامعة امتحانات يومي 6 أو 7 يناير مراعاة للأعياد الميلاد المجيد، ووافق المجلس على إصدار مجلة عملية محكمة للدراسات البيئة تصدر عن جامعة أسوان بصفة دورية تضم كافة الأبحاث المعنية بشؤون البيئة، على لائحة كلية السياحة والفنادق تمهيدا لضمها لعدد كليات الجامعة التي يبلغ عدادها 20 كلية ومعهد البحوث والدراسات الأفريقية ودول حوض النيل.

كما تم ترشيح اسم الدكتور أحمد إبراهيم درويش أستاذ المتفرغ بكلية دار العلوم لنيل جائزة النيل في الآداب لعام 2020 وتمت الموافقة على تعين عدد من أعضاء هيئة التدريس من الأساتذة مساعدين ومدرسين في مختلف التخصصات مع منح عدد من الباحثين درجتي الماجستير والدكتوراه.

فيما كشفت مصادر رسمية، لـ"الوطن"، القائمة الكاملة لحركة المحافظين؛ التي صدرت في الساعات الأولى صباح اليوم الأربعاء.

وجاءت القائمة كما يلي:

عبدالحميد عبدالعزيز محافظ القليوبية.

جمال نور الدين كفر محافظ الشيخ.

عصام سعد إبراهيم محافظ أسيوط.

احمد عبد الله الانصاري محافظ الفيوم.

طارق رحمي محافظ الغربية.

طارق الفقي محافظ سوهاج.

محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

خالد شعيب محافظ مطروح.

اشرف الدرديري محافظ قنا.

شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية.

أشرف عطية عبدالباري محافظ أسوان.

عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

ابراهيم الشهاوي محافظ المنوفية.

محمد هاني جمال الدين محافظ بني سويف.

أسامة القاضي محافظ المنيا.

أيمن مختار محافظ الدقهلية.