عقد مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات اجتماعًا ظهر اليوم الأربعاء برئاسة د.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس، وبحضور د.صبحى حسانين نائب رئيس المجلس، ود. هشام الجيوشي سكرتير عام الاتحاد، ود. طايع عبد اللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية، وذلك بمقر الوزارة.

في بداية الاجتماع وجه الوزير التهنئة للاتحاد بمناسبة فوز منتخب جامعات مصر بالمركز الأول في بطولة التسامح العربية لكرة الصالات بأبوظبي، مشيرًا إلى دور الجامعات والمعاهد التابعة للوزارة في مجال الأنشطة الطلابية، موضحًا أن هذه الأنشطة تسهم بشكل كبير وفعال في إعداد الشخصية المتكاملة للطالب الجامعي، مضيفًا أن شباب الجامعات هم قادة مصر وأملها في المستقبل.

وأكد د. عبد الغفار ضرورة مشاركة قطاع الأنشطة الرياضية داخل الجامعات في الدورات الرياضية التي ينظمها الاتحاد، مشيرًا إلى أن قطاع الأنشطة الرياضية بالجامعات هو جزء أساسي في جميع الأنشطة الرياضية للاتحاد الرياضي للجامعات.

وخلال الاجتماع استعرض د. هشام الجيوشى تقريرًا حول إنجازات الاتحاد الرياضى للجامعات خلال شهر نوفمبر الجاري، ومن أهمها: مشاركة بعثة الاتحاد في البطولة العربية الجامعية لكرة القدم للصالات (طلاب) التي أقيمت بأبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وحضور الجمعية العمومية للاتحاد الدولي التي عقدت بمدينة تورينو/ايطاليا، وكذلك الاجتماع الثامن للمكتب التنفيذي للاتحاد العربي الرياضي الجامعية المقام بابو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى تقدم الاتحاد بملفات استضافة بطولات العالم للجامعات (كرة اليد- الاسكواش) بمدينة جنيف بسويسرا.

وفي هذا الصدد أكد د.خالد عبد الغفار أن لدينا إمكانيات كبيرة لاستضافة العديد من البطولات الدولية، مشيرًا إلى أن مصر نظمت العديد من البطولات الدولية الناجحة وخاصًة في مجال لعبة الإسكواش.

كما أحيط المجلس علمًا بتشكيل مجلس إدارة اتحاد جامعات دول شمال إفريقيا برئاسة د. محمد صبحي حسانين، وأ.غدير السعدي نائبًا للرئيس، و د.منتصر مصطفى نوح أمينًا للصندوق، وعضو ممثل عن كل دولة، ومشاركة الاتحاد في البطولة الأفريقية الجامعية للعدو الريفي (cross country) التي أقيمت بالمغرب خلال الفترة من 5-9 نوفمبر الجاري.