قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية إنّ حركة المحافظين اليوم شملت نقل 4 محافظين إلى محافظات أخرى، وهم عصام سعد من الفيوم إلى أسيوط، وجمال نورالدين من أسيوط إلى كفر الشيخ، وأحمد الأنصاري من سوهاج إلى الفيوم، وعبدالحميد الهجان من قنا إلى القليوبية.

وأضاف قاسم لـ"الوطن" أنّ حركة المحافظين شملت تعيين 12 محافظا جديدا والإبقاء على 11 آخرين في مواقعهم، إذ تمّ تجديد الثقة فيهم وأبرزهم محافظي جنوب سيناء والقاهرة والجيزة.

وأوضح أنّ حركة المحافظين شملت تعيين اثنين من أبناء التنمية المحلية، وهما أيمن عبدالمنعم محافظا للدقهلية، حيث كان يشغل منصب سكرتير عام المنوفية وأدار المحافظة لمدة عام ونصف، في غياب المحافظ الأسبق بعد القبض عليه، ثم تولى منصب سكرتير عام محافظة الدقهلية، والثاني هو سمير محمد حماد نائب محافظ القليوبية، الذي تدرج في العمل داخل المحافظة.

ولفت مساعد وزير التنمية المحلية إلى أنّ المرأة فازت بنسبة كبيرة داخل الحركة، وهو ما يتم خلال العهد الحالي، إذ شهدت الحركة وجود 7 سيدات في منصب نائب المحافظ، فضلا عن وجود العنصر الشبابي داخل الحركة بين نواب المحافظين، ومعظمهم من خريجي الأكاديمية الوطنية للشباب.