نحو شهر كامل مرّ على إعلان أسماء الفائزين بجوائز مصر للتميز الحكومي 2019 خلال حفل توزيع جوائز مصر للتميز الحكومي الذي عقد نهاية أكتوبر الماضي، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وشملت القائمة حينها فئات مختلفة منها فئة المراكز والقرى والمدن والأحياء المتميزة بمحافظات الجمهورية، واليوم تصدرت أسماء عدد من هذه المحافظات خلال الإعلان عن حركة المحافظين الجديدة بعضهم ظل محافظه في منصبه كما هو لم يتغير، وآخرون رحلوا وتركوا منصبهم لمن يخلفهم.

رحيل محافظي المنوفية والقليوبية والدقهلية رغم حصد المحافظات الثلاث جوائز بفئة المراكز

رغم حصول مركز أجا بمحافظة الدقهلية على المركز الأول في فئة المراكز، إلا أنّ المحافظ الدكتور كمال شاروبيم غادر مقر المحافظة اليوم، تمهيدا لتعيين الدكتور أيمن مختار سكرتير المحافظة بدلا منه في حركة المحافظين الجديدة.

الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية غادر منصبه هو الآخر ضمن حركة المحافظين الجديدة، ليحل محله اللواء عبدالحميد عبدالعزيز الهجان، رغم حصول مركز بنها على المركز الثاني بفئة المراكز في جائزة التميز الحكومي التي تم الإعلان عنها في أكتوبر الماضي.

الأمر ذاته حدث مع اللواء عباس سعيد محافظ المنوفية الذي غادر منصبه صباح اليوم، ضمن حركة المحافظين الجديدة، تاركًا إياه لنائبه الشاب محمد عبدالحميد فتح الله راضي، ضمن شباب البرنامج الرئاسي، رغم فوز مركز شبين الكوم بالمحافظة بالمركز الثالث في فئة المراكز بجائزة التميز الحكومي.

وجاء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر الجديد ضمن حركة المحافظين الجديدة، ليحل محل اللواء أحمد عبدالله، بعد أن فازت مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر بالمركز الأول في الجائزة عن فئة المدن.

اللواء مجدي الغرابلي غادر منصبه كمحافظ لمطروح صباح اليوم مع حركة المحافظين الجدد، ليحل محله اللواء خالد شعيب، رغم فوز قرية سيدي عبدالرحمن بمحافظة مطروح بالمركز الثاني في فئة القرى بمسابقة التميز الحكومي الأخيرة.

حي منتزه أول بمحافظة الإسكندرية، حصد المركز الأول في المسابقة عن فئة الأحياء، بينما غادر الدكتور عبدالعزيز قنصوة منصبه كمحافظ للإسكندرية ليحل محله اللواء محمد الشريف.

محافظو الشرقية وبورسعيد ودمياط والوادي الجديد يحتفظون بمناصبهم

وعكس ذلك، احتفظ اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بمنصبه بعد حركة المحافظين الجديدة، وكانت مدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد حصدت المركز الثاني في مسابقة التميز الحكومي عن فئة المدن، والأمر ذاته بالنسبة لمحافظة دمياط التي فازت مدينة رأس البر بها بالمركز الثالث في فئة المدن، وبقيت الدكتورة منال عوض ميخائيل في منصبها كما هي، لتصبح المرأة الوحيدة في منصب المحافظين على مستوى الجمهورية.

اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، ظلّ محتفظا بمنصبه بعد فوز قرية بولاق بمحافظة الوادي الجديد على المركز الأول في فئة القرى بجائزة التميز الحكومي لعام 2019 .

الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لا يزال مستمرًا في منصبه بعد حركة المحافظين الجديدة، وكانت قرية صافور بالمحافظة حصدت المركز الثالث ضمن فئة القرى بجائزة التميز الحكومي.