أكد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، على أن مشروع الهوية البصرية الذي نفذته الجامعة الألمانية بالقاهرة، جرى تعميمه في عدد من المناطق الحيوية والأثرية بالمدينة منها معبدي الأقصر والكرنك وطريق الكباش طبقًا للخطة الموضوعة لتنفيذ المشروع، و بناء على الواقع المرصود والأهداف المرجوة، من خلال إطلاق الشعار الموحد وتثبيته على اللافتات فى المطار ومحطة القطار والهيئات والمؤسسات والمشروعات المحلية والقومية والدولية للمدينة وعلى كافة المزارات الأثرية بالبرين الشرقي والغربي.

وقال محافظ الأقصر - خلال اللقاء الذي عقد بديوان المحافظة بحضور الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، ومجموعة من الإعلاميين والصحفيين- إن المشروع يهدف إلى ترسيخ مفاهيم الهوية والترويج السياحي لمصر وإظهار الأقصر بشكل شبابي عالمي جديد، فضلا عن دعم التاريخ والآثار الفرعونية التي تهم شباب مصر والعالم أجمع من الذين يهتمون بالتراث الفرعوني خاصة بعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن تبنيه للمشروع، والبدء من محافظة الأقصر، وذلك في المؤتمر الوطني للشباب بجامعة القاهرة.

من جانبه، قال الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، إن الجامعة لديها مشروعات وطموحات كبيرة لمحافظة الأقصر، منذ فترة تولي اللواء طارق سعد الدين، مهام المحافظة، وأنه جرى تدشين بروتوكول تعاون ودعم من الجامعة الألمانية للمحافظة.

وأضاف منصور، أن محافظة الأقصر والجامعة الألمانية بالقاهرة تحتفلان اليوم بتنفيذ 80% من مشروع الهوية البصرية لمحافظة الأقصر، لافتا إلى أن الحلم أصبح حقيقة، فمشروع الهوية البصرية كان حلما ففكرة فتنفيذ فواقع موجود على أرض محافظة الأقصر.

وقدم الدكتور أشرف منصور، التهنئة للمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، بتجديد ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في حركة المحافظين الجدد، معربا عن فخره وسعادته بالعاملين في ديوان المحافظة، لافتا إلى أن ما جرى من تعاون بين الجامعة الألمانية ومؤسسات الدولة المختلفة لتنفيذ هذا المشروع، لم يكن له مثيل في مصر والعالم، حيث يضم المكتب الاستشاري حوالي 3 آلاف شخص يعملون على هذا المشروع، كما تتكاتف أجهزة الدولة صوب هذا المشروع لدعمه وتنفيذه.

ونوه منصور، بأن التعامل مع فئة عمرية وهم الشباب يتعجلون النتائج يعد أمرا شاقا، ولكن في الجامعة الألمانية الأمر مختلف، حيث آمن الشباب بالحلم ليصبح حقيقة، وأن الروح التي تسود العمل محفزة لا يشوبها كلل أو ملل، وأنه فخور -وليس مجاملة- بأن لدينا مؤسسات مصرية توفر كافة جهودها لهذا المشروع، مشددا على أن تكليف الرئيس السيسي، للجامعة بهذا المشروع، يعد تشريفا.

وأكد منصور، أن مشروع الهوية البصرية، اكتمل بنسبة 80%، وهذا يدعوا الجميع للفخر، بوجود هوية بصرية لمحافظة تصبح معروفة لدى كل دول العالم، مشيرا إلى أن الدولة لديها أولويات للتنمية، وهي متاحة ومتوفرة بالفعل، وتجري وفق خطط واستراتيجية قومية، وأن الجامعة تهنئ مصر ومحافظة الأقصر بنجاح المشروع الذي من شأنه تحقيق أعظم استفادة لموارد المحافظة.

وأعلن فريق عمل مركز هوية مصر بالجامعة الألمانية بالقاهرة، أنه وفقا للتكليف من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، فقد تقرر تعميم مبادرة الجامعة للهوية البصرية لمحافظة الأقصر بجميع محافظات مصر، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بعد أن طالب العديد من الخبراء بتنفيذه فى كل المحافظات وعلى رأسها القاهرة التي تحتوي عددا من المزارات غير المشهورة مثل الكوربة وقصر البارون ومجموعة من الآثار الهامة بكل أنواعها.

ويهدف المشروع إلى استغلال الهوية القومية التي تتمتع بها مصر في تصميم هوية بصرية لمدنها حاذية حذو الكثير من مدن العالم، حيث تعني الهوية البصرية الثبات والاستمرارية، وتعكس معالم محافظة الأقصر، وتهدف إلى تعديل الصورة الذهنية للسائحين عنها بأنها مدينة للشباب وليست مدينة قديمة فقط بل مدينة حية تعمر بالثقافة والحركة والسياحة، كما يستهدف زيادة عدد الزائرين داخليًا وخارجيا واستهداف الشباب محليًا ودوليا.

واتخذ مشروع الهوية البصرية من الأقصر انطلاقه له في الثامن من إبريل من العام الماضي 2018، وتسلم محمد بدر، محافظ الأقصر السابق، دليل هوية المحافظة حيث جرى تصميم دليل الهوية بمشاركة 300 خبير من الجامعة الألمانية ما بين مصري وألماني، و500 طالب، أبرزهم سارة أشرف منصور وياسمينا صالح ودينا درويش وياسمين والي، لتطوير المحافظة بالكامل وإعداد مشروعات في العمارة وغيرها.