دعا الكونجرس الأمريكي الرئيس دونالد ترامب، إلى حضور جلسة استماع مرتبطة بتحقيقات جارية قد تؤدي إلى عزله من منصبه، نقلا عن هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وقال جيرولد نادلر، النائب الديمقراطي ورئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب، إنه على ترامب المشاركة في الجلسة التي ستعقد في 4 ديسمبر أو "التوقف عن الشكوى من الإجراءات الحالية".

وإذا قرر ترامب الحضور، فسيتمكن من استجواب الشهود، وستكون هذه الجلسة بمثابة المرحلة التالية من التحقيق الرامي إلى مساءلة الرئيس بشأن مكالمة هاتفية في يوليو بين ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وبحسب المعلومات، فقد طلب ترامب من نظيره الأوكراني إجراء تحقيق مرتبط بمنافسه المحتمل في الانتخابات الرئاسية المقبلة جو بايدن، الذي شغل منصب نائب الرئيس في إدارة باراك أوباما، وكذلك التحقيق مع نجله هانتر بايدن، الذي كان يعمل سابقا في شركة الطاقة الأوكرانية بوريسما.

ونفى ترامب ارتكاب أي مخالفات، ووصف التحقيق بأنه يشبه "مطاردة الساحرات".

واختتمت لجنة الاستخبارات بمجلس النواب أسبوعين من جلسات الاستماع العلنية، التي تلت عدة أسابيع من مقابلات الشهود.

وقال آدم شيف، الرئيس الديمقراطي للجنة الاستخبارات، إن اللجان التي تقود التحقيق وهي الاستخبارات والرقابة والشؤون الخارجية، تعمل الآن على إعداد تقريرها والمقرر صدوره في 3 ديسمبر